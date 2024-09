Quem representa as gerações futuras?

No seu romance de 2020, Kim Stanley Robinson confronta-nos com um evento climático catastrófico na Índia: uma onda de calor extrema mata milhões de pessoas. Em resposta, as Nações Unidas estabelecem um Ministério para o Futuro, com o objetivo de representar os interesses das gerações futuras. Este conceito criativo destaca uma lacuna crítica nas nossas estruturas de governo: a falta de representação de quem herda as consequências das decisões de hoje.

A institucionalização de como o futuro é representado no presente já semeia resultados nas últimas décadas. O The Institutional Architecture Lab (TIAL) publicou recentemente um ensaio que ilustra diferentes casos de estudo, não se limitando à emergência climática. Na Hungria, o ombudsman para as Gerações Futuras desempenha um papel crucial ao abordar questões como o governo de recursos naturais e património, interesses das gerações futuras e direitos constitucionais fundamentais, reportando diretamente ao Parlamento com influência demonstrada sobre a legislação. Igualmente, o comissário para as Gerações Futuras do País de Gales aconselha sobre o desenvolvimento sustentável, apresenta avaliações de caráter independente e acompanha o progresso através de indicadores de bem-estar. A Network of Institutions for Future Generations apresenta uma listagem de instituições que partilham esta mesma missão, sobre uma pluralidade de morfologias entre provedores, comités, comissões parlamentares e conselhos consultivos.

Num limbo entre a ficção e a realidade, nas Nações Unidas há muito que são apresentadas propostas para estabelecer um porta-voz que represente as futuras gerações. O secretário-geral da ONU recentemente renovou estas propostas de ação no policy brief To Think and Act for Future Generations, através de três iniciativas concretas:

Nomeação de um enviado para as Gerações Futuras para aumentar a conscientização sobre os impactos das decisões atuais; Criação de uma declaração política que defina os deveres para com as gerações futuras e adapte compromissos existentes aos novos desafios; Estabelecimento de um fórum intergovernamental dedicado para promover compromissos e compartilhar inovações focadas nas futuras gerações.

Na União Europeia, as futuras gerações não têm representação institucional, embora exista quem o advogue. Em Portugal, a situação é similar, não obstante o número de instrumentos de planeamento estratégico de curto e médio prazo e compromissos, como é exemplo a transição sustentável. Em ambas as instâncias estão ausentes órgãos dedicados exclusivamente aos interesses das futuras gerações. No enquadramento nacional, o relatório Governar para a Próxima Eleição ou para a Próxima Geração, da Fundação Calouste Gulbenkian, enfatiza a importância do pensamento a longo prazo na formulação de políticas, sugerindo mecanismos para garantir que as políticas sejam benéficas a longo prazo.

Se hoje o curto-prazismo muitas vezes prevalece, a resiliência e defesa das gerações futuras pode fazer parte de um puzzle de transição verde, digital e justa

Não obstante, o século XXI trouxe consigo uma nova expressão dos riscos da modernidade: a realização de que todos os instrumentos políticos implementados têm implicações de segunda ordem, e por isso a urgência de reforçar a capacidade institucional de antecipação e monitorização. Alguns destes riscos, como a crise climática, exigem agora iniciativas de transição para a sustentabilidade com impacto em todos os níveis da nossa vida. A gestão de transição apresenta implicações inerentes, como a necessidade de experimentação sobre a qual os riscos diretos e indiretos têm de ser mensurados.

A olho nu, são visíveis os casos da transição para uma mobilidade sustentável, onde os veículos elétricos requerem cadeias de valor específicas, como na produção de baterias envolvendo a extração de lítio, cobalto, entre outros, elevando, a longo prazo, os impactos ambientais e sociais significativos ao nível local. Ou na transição energética, com a implantação de parques eólicos e solares requerendo grandes áreas para instalação de infraestrutura, impactando a biodiversidade local.

Demasiadas consequências dos instrumentos políticos são excessivamente complexas para prever a médio ou longo prazo, sobretudo se resultarem de um grau de inovação “disruptivo” ou radical. Sem práticas de avaliação de risco contínuas, a capacidade de antecipação institucional permanece frágil e a resiliência da nossa resposta a crises subordinada a navegação do momento.

A institucionalização da capacidade de antevisão em Portugal compõe-se de iniciativas isoladas. O Estado Português regista iniciativas com ambição de estabelecer serviços de antevisão institucional de natureza centralizada ao longo das últimas três décadas, enumerando alguns exemplos por ordem cronológica: o Departamento Central de Planeamento, o Departamento de Prospetiva e Planeamento, e o Departamento de Prospetiva e Planeamento e Relações Internacionais. A iniciativa mais recente – de março de 2021 – aprova a orgânica do Centro de Competências de Planeamento, de Políticas e de Prospetiva da Administração Pública (PlanAPP).

Paralelamente, entre 2009 e 2015, destacaram-se múltiplas iniciativas para a intervenção parlamentar qualificada na ciência e tecnologia, levando à proposta de criação de um Gabinete Parlamentar de Ciência e Tecnologia. No entanto, apesar de diversas audições e da participação em projetos europeus, não se deu a implementação de uma unidade orgânica específica para a Avaliação Tecnológica Parlamentar, restando a cooperação pontual com o Observatório de Avaliação e Tecnologia, fundado em 2015.

O quadro resultante estabelece uma paisagem que compreende várias abordagens à institucionalização da capacidade de antevisão no território português durante as últimas décadas em iniciativas singulares, porém frágeis perante a necessidade urgente de garantir que os impactos de longo prazo sejam continuamente considerados, fazendo a interface da reflexão entre os riscos, decisões e dos resultados de amanhã.

Se hoje o “curto-prazismo” muitas vezes prevalece, a resiliência e a defesa das gerações futuras pode fazer parte de um puzzle de transição verde, digital e justa. Em 2023, o estudo Um Índice de Justiça Intergeracional para Portugal, do Institute of Public Policy, conclui assinalando a possibilidade estrutural da criação de uma nova instituição com missão atribuída de monitorizar a justiça intergeracional.

Logo, se Portugal deve estabelecer um órgão permanente para salvaguardar a voz das suas futuras gerações, resta a questão pragmática: como? Provedoria, ministério, comissão, observatório. Todas estas opções podem ser consideradas, incentivando-nos a re-imaginar e transformar as nossas instituições com um olhar para o futuro.

A proximidade da Summit of the Future, que ocorrerá nos dias 20, 21, 22 e 23 de setembro, torna este o momento ideal para debater os interesses das novas gerações e refletir sobre as instituições do futuro.