O relógio pródigo

No telemóvel, o tempo anda aos saltos e os números são analfabetos. Mas, com o relógio, tiro partido de saber ver as horas só de olhar para o ângulo dos ponteiros.

Às vezes, as pretensões da nossa juventude são vingadas pelos nossos netos. Nos meus 20 anos, bem que tentei impor um relógio de bolso à minha pinta de fato completo, mas soava sempre a falso, a artimanha exibicionista. Mas eis que, numa das magníficas lojas de café que agora se encontram entre nós com facilidade, dou com um barista a puxar de um Tissot não do colete, mas do bolso das calças.