O mundo do desporto é complexo, cheio das suas próprias idiossincrasias, exageradamente corporativo, com todos a reclamarem uma quota-parte de um bolo pequeno, a dividir por muitos, o que, normalmente, resulta num superpoder de quem distribui e na subserviência de quem recebe. Num desporto em que se olha demasiadamente para os resultados e se esquece o elementar, que é a forma como eles foram construídos, no que diz respeito à organização do futuro o mais certo é ficar tudo na mesma.

Em qualquer área da vida, da economia ao desporto, passando, entre outros, pela cultura ou pela educação, quando se quer atender a tudo e a todos, sabendo-se que os recursos são e serão sempre escassos, nunca se chegará a lado nenhum. Uma estratégia de caçadeira, em alternativa a uma de tiro de precisão com medições claras, regra geral resulta em desperdício de dinheiro, resultados medíocres e desilusões acrescidas.

Como temos tido a oportunidade de constatar em cada grande evento desportivo internacional, “o desporto desperta a nação”. Ele é, de facto, um meio poderoso para criar uma sociedade mais igualitária, mais inclusiva, mais produtiva, mais saudável, com mais cultura e, da prática de base ao alto rendimento, mais desportiva, contribuindo, como nenhuma outra, para a auto-estima dos portugueses. Esta é a nossa visão e a missão que, de acordo com a Constituição da República Portuguesa, deverá ser atribuída ao desporto.

A partir da tutela político-administrativa é necessário estabelecer entre a educação, a saúde, o entretenimento e o desporto um alinhamento estratégico entre os vários agentes públicos e privados que, de uma forma integrada, estabeleçam sinergias, que potencializem os recursos e produzam melhores resultados.

É sabido que os resultados desportivos podem não depender exclusivamente da prática desportiva de base. Todavia, numa ética de desenvolvimento, o desporto deve apresentar um equilíbrio entre a prática desportiva de base e o alto rendimento, se realmente quisermos uma sociedade mais igualitária, mais inclusiva, mais produtiva, mais saudável, e com mais cultura desportiva.

Nos tempos que correm, em que os princípios e os valores do olimpismo bem como as suas figuras mais proeminentes são postos em causa, o envolvimento dos antigos atletas olímpicos no desenvolvimento do desporto nacional é de fundamental importância. Não se percebe nem se aceita que os atletas olímpicos estejam tão afastados das estruturas desportivas do país. A sua formação nas áreas político-administrativas não cabe à administração pública; de acordo com a Carta Olímpica (Regra 27, 2.4), cabe ao próprio Comité Olímpico de Portugal (COP).

A base de dados de atletas olímpicos permite conhecer um vasto grupo de atletas empreendedores, certamente capazes de contribuir com toda a sua experiência enquanto atletas, bem como da sua vida profissional pós-carreira, na certeza de que os atletas olímpicos podem e devem ter voz e capacidade interventiva no processo de desenvolvimento do desporto nacional.

Os tempos estão a mudar. Temos esperança em que Domingos Castro, candidato a presidente da Federação Portuguesa de Atletismo, Cândido Barbosa, candidato à presidência da Federação de Ciclismo de Portugal, e Miguel Arrobas, candidato à Federação Portuguesa de Natação, e, quem sabe, um atleta olímpico candidato ao Comité Olímpico possam começar a dirigir os destinos do desporto nacional para outras paragens. Assim sejam eles capazes de se rodear das pessoas certas.

Termino endereçando os parabéns a todos os 73 atletas olímpicos presentes em Paris 2024, que, por mérito próprio, conquistaram o direito de representar Portugal.