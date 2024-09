E os Euromilhões do Schmidt?

Lê-se e não se acredita: o leitor Miguéis insurge-se com o ordenado que Maria Luís Albuquerque vai auferir em Bruxelas. Deixando de lado o também muito dourado ordenado que António Costa também irá auferir como prémio pelo estado em que deixou o país, não compreendo por que ninguém se indigne com os obscenos valores que envolvem o mundo da bola. Ainda hoje se fala na possibilidade de um treinador de futebol despedido ir receber quase 20 milhões de euros.

Gostava de perceber esta dualidade de critério de avaliação. Esta espécie de "inveja" pelos ordenados dos políticos alimenta populismos bacocos, afastando, por isso, os melhores do serviço público.

Ainda há quem não tenha compreendido que é preciso acabar com os pobres, como respondeu o Olaf Palm ao disparate do Otelo, que queria acabar com os ricos.

António Lamas, Montijo

Se bem me lembro...

André Ventura apresentou condições para viabilizar o OE 2025. Entre elas, um ponto a muitos títulos escandaloso, mas “sem implicações orçamentais”. Em vez de críticas à substância da proposta (mais do que merecidas), caiu o Carmo e a Trindade: nunca se viu coisa assim, fazer depender um OE de matéria não-orçamental!

Ora, há alguns anos, um líder da oposição recém-eleito tinha pela frente um Governo minoritário que necessitava de garantir os seus OE. Que fez ele? Declarou que “viabilizaria os OE para garantir a estabilidade” (e ainda hoje repete esse mantra). Mas exigiu um preço: nada mais nada menos do que uma revisão constitucional. Versando matéria orçamental? Nada disso: tratou-se de questionar a organização político-administrativa do país – a regionalização! E o Governo meteu uma das suas maiores bandeiras eleitorais (hoje diríamos uma “linha vermelha”) no saco... Sem esse acordo, não havia “viabilização do OE”.

Corria o ano de 1997. Governava Guterres. Liderava o PSD, depois de Jesus Cristo ter descido à terra, Marcelo Rebelo de Sousa, o “professor” — ao que consta, bons professores têm seguidores atentos.

Pessoalmente, nada tenho quanto a negociar, desde que a ética da convicção se conjugue com a ética do compromisso (potenciada pelo sistema de representação proporcional que nos impele a negociar em respeito pelo eleitorado quando não dá maiorias absolutas). Mas negociar é... negociar (a sério!). Como diz o povo: quem vai à guerra dá e leva. Não é conversa de virgens ofendidas.

Rui Graça Feijó, Moledo

Uma questão de pormenor II

Justificando a dúvida, manifestada na carta de 23 de Agosto, quanto à meticulosa preocupação do Governo em evitar injustiça relativa no esquema da atribuição do suplemento pensional, o Decreto-Lei n.º 50-B/2024, de 23/8, vem apenas confirmar o que havia sido anunciado pelo primeiro-ministro, ou seja: 200 euros para as pensões até 509,26 euros, 150 euros para as de 509,27 a 1018,52 euros e 100 euros para as de 1018,53 até 1527,78 euros.

Assim, o diploma ignorou os escalões de pensão intercalares e impeditivos de pensionistas receberem, em Outubro ou até no ano, um montante inferior ao auferido por detentores de pensão mais reduzida.

De facto, surpreende e indigna que, com a concordância do Presidente da República, através da promulgação do diploma, e no silêncio dos aqui desinteressados analistas/comentadores do "grande palco" e dos próprios partidos da oposição, o Governo, no caso exemplificativo dos pensionistas 'X', com pensão de 509 euros, e "Y", com pensão de 510 euros, decidiu pagar, em Outubro, 709 euros a "X" e 660 euros a "Y", fazendo com que, em todo o ano de 2024, "X" venha a dispor de 7326 euros, enquanto a "Y", sendo titular de pensão superior, ser-lhe-á pago apenas o montante de 7290 euros. Esta disparidade, subversiva da lógica, seria, obviamente, eliminada com a consideração do respectivo escalão intercalar dos atrás referidos, pela aplicação do qual seria pago a "Y", em Outubro, 709,26 euros (150+559,26-510).

Haja justiça, mesmo na liberalidade!

Eduardo Mendes Fonseca, Lisboa