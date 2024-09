Pelo menos 41 pessoas mortas em ataque russo à cidade ucraniana de Poltava

O ataque com mísseis balísticos terá atingido um edifício militar em Poltava, no centro da Ucrânia.

Pelo menos 41 pessoas morreram esta terça-feira num ataque russo à cidade de Poltava, no centro da Ucrânia, afirmou o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, acrescentando que 180 outras pessoas foram feridas. A notícia do ataque foi dada por Zelensky num vídeo publicado na rede social Telegram, no qual referiu que o ataque envolveu dois mísseis balísticos que atingiram e danificaram um edifício no Instituto Militar de Comunicações, instituição que tem um ramo na cidade de Poltava.

Segundo o Ministério da Defesa da Ucrânia, "um dos edifícios do instituto ficou parcialmente destruído e muitas pessoas ficaram presas debaixo dos escombros".

"Graças ao trabalho coordenado das equipas de salvamento e dos médicos, foram resgatadas 25 pessoas, 11 das quais foram libertadas dos escombros", escreveu o Ministério na aplicação Telegram.

“A escumalha russa será definitivamente responsabilizada por este ataque”, afirmou Zelensky no vídeo publicado também no Telegram, anunciando uma investigação imediata ao ataque.