A quatro meses de ter de fechar, Armazém dos Linhos ainda não tem novo lar

Filipa Pinto Basto ainda não consegue ver nada para além da nuvem cinzenta que se instalou na sua vida e parece não querer desaparecer. Dentro de quatro meses, a loja fundada em 1905, pela qual se apaixonou em 2011 e da qual é gerente desde essa altura com a irmã Leonor, terá de sair do sítio onde abriu portas. O Armazém dos Linhos, depois de uma troca de senhorios, é mais um dos estabelecimentos que vão perder espaço na Baixa do Porto. As gerentes gostariam de manter o negócio centenário, nem que fosse noutro ponto da cidade. Mas as rendas não andam boas para sonhos.

