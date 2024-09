Porto terá pelo menos 94 ruas com iluminações de Natal e árvore com 30 metros de altura

As luzes deverão ser oficialmente ligadas entre as 17h30 e as 18h00 do dia 01 de Dezembro. O número de ruas iluminadas terá um aumento, comparativamente com o ano anterior.

A Associação de Comerciantes do Porto revelou que, pelo menos, 94 ruas da cidade irão ter iluminações de Natal e que a tradicional árvore na Avenida dos Aliados deverá ter, no mínimo, 30 metros de altura. A Associação lançou a 26 de Setembro o concurso público internacional para o aluguer das iluminações decorativas, infra-estruturas eléctricas e árvore de Natal, cujo preço base ascende a 520 mil euros (mais IVA), mais 60 mil euros do que no ano passado.

Contactado pela agência Lusa, o presidente da Associação de Comerciantes do Porto, Rubens de Carvalho, esclareceu que o concurso público pretende abranger, pelo menos, 94 arruamentos na cidade, mais três do que em 2023. O número de arruamentos com iluminação têm vindo anualmente a crescer, sendo que em 2020 apenas 83 eram abrangidos. Já o número de motivos usados nas iluminações sobe de 846 para 876, indicou.

À semelhança do número de ruas iluminadas, também o número de motivos usados têm vindo a crescer desde 2020, ano em que eram usados apenas 588. Rubens de Carvalho avançou ainda que a árvore de Natal será, no mínimo, igual ou superior à instalada no ano passado e que tinha 30 metros de altura e 15 de diâmetro. À tradicional árvore de Natal na Avenida dos Aliados, juntar-se-ão mais 13 árvores pequenas e três médias, que serão distribuídas pela cidade.

À Lusa, o presidente da Associação de Comerciantes do Porto esclareceu que o concurso público aponta para quantidades mínimas, sendo expectável que "as quantidades finais" de iluminações e decorações natalícias sejam superiores. De acordo com o anúncio do procedimento, publicado em Diário da República, os interessados deverão apresentar as propostas até ao dia 21 de Setembro, sendo obrigados a mantê-las por um período de 66 dias. O caderno de encargos do concurso, consultado pela Lusa, determina que, pelo menos, 75% da iluminação deve ser LED.

As luzes deverão ser oficialmente ligadas entre as 17h30 e as 18h00 do dia 01 de Dezembro, acrescenta o documento. As iluminações deverão funcionar de domingo a quinta-feira entre as 17h30 e 23h00, e sexta-feira, sábado e vésperas de feriados entre as 17h30 e 24h00. Já a desmontagem das estruturas deverá ocorrer a partir do dia 07 de Janeiro e estar concluída até ao dia 01 de Fevereiro, indica o caderno de encargos. Em 25 de Junho, o executivo municipal aprovou por unanimidade apoiar a Associação dos Comerciantes do Porto na realização da iluminação de Natal 2024, através da atribuição de um apoio financeiro, no máximo, de 700 mil euros.