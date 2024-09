Novas torres de 25 e 15 andares previstas em Oeiras já geram contestação

A surpresa tem surgido entre os moradores de Oeiras: num terreno próximo do Bairro do Moinho das Antas prevê-se que sejam construídas torres de 25 e 15 andares, mesmo em frente a outros prédios e não muito longe do mar. Os residentes têm tido conhecimento do projecto, que inclui um parque urbano, através de simulações divulgadas a propósito da proposta de delimitação da Unidade de Execução do Moinho das Antas, que está em participação pública até 27 de Setembro. Moradores já contestam as construções previstas e receiam a “pressão populacional” que se poderá criar na área.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt