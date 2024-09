Companhia TEatroensaio cancela espetáculo em Gaia por “ruído excessivo”

A companhia teatral argumentou ter “direito a uma indemnização por parte da WOW e do município de Gaia” e aguarda um pedido de desculpas formal por parte do município.

A companhia TEatroensaio anunciou que se viu obrigada a cancelar um espectáculo, no sábado, devido ao "ruído excessivo" de um evento no vizinho World of Wine (WOW), que lamentou o sucedido e se mostrou disponível para apoiar a sala.

"No passado sábado, 31 de Agosto, o TEatroensaio viu-se obrigado a cancelar a apresentação do espectáculo agendado para as 21h30, na Tuna Musical de Santa Marinha, em Vila Nova de Gaia, devido ao ruído excessivo provocado por um evento no espaço WOW", pode ler-se num comunicado da companhia teatral.

À Lusa, fonte da Polícia de Segurança Pública (PSP) confirmou que agentes se deslocaram ao centro histórico de Gaia no sábado, pelas 21h05, por causa de uma queixa de ruído relacionada com um no WOW. "A PSP esteve no local. O evento que decorria estava autorizado. O registo da polícia foi por volta das 21h05", disse fonte das Relações Públicas do Comando Metropolitano do Porto da PSP.

Em carta, o TEatroensaio dirigiu-se ao presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, Eduardo Vítor Rodrigues, para denunciar que, "sem qualquer aviso prévio, o evento produziu ruído excessivo, bem acima de qualquer limite legal definido, impedindo a realização do espectáculo de Teatro "EntrePalav.bras", que estava preparado para apresentação no Auditório da Tuna Musical de Santa Marinha às 21h30".

Segundo a companhia teatral sediada no Porto, o "barulho excessivo" também "impediu o descanso dos moradores e dos visitantes hospedados nos hotéis envolventes, que inclusivamente apresentaram queixa formal às autoridades competentes".

Questionada pela Lusa, fonte oficial do WOW disse "lamentar o cancelamento da actividade", indicando que entraram "em contacto com a TEatroensaio" e que vão apoiar um evento da Tuna Musical de Santa Marinha a acontecer no dia 17. "Já manifestámos intenção de contar com a participação da Tuna em futuros eventos do WOW. São nossos vizinhos e parceiros. Só faz sentido assim - se trabalharmos em conjunto", afirmou a mesma fonte.

"À imagem do que é habitualmente exigido pelo WOW a todos os clientes, foram apresentadas as devidas licenças para a realização de um evento musical, nomeadamente relativas à Audiogest e à SPA", acrescentou. No comunicado, o TEatroensaio questionou a Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia sobre o sucedido e criticou: "Como pode uma empresa privada desrespeitar tão grosseiramente as regras básicas de convivência, impedir a vida e a cultura locais e desrespeitar o interesse público, privatizando aquele que é o espaço público (também sonoro) de uma cidade".

A companhia teatral argumentou ainda ter "direito a uma indemnização por parte da WOW e do município de Gaia", e aguarda "um pedido de desculpas formal por parte do município de Gaia, seja pela escusa em actuar, seja pela duplicidade de tratamento de instituições". Em resposta à Lusa, fonte da Câmara Municipal de Gaia disse que o município não ia comentar.

A peça "Entre Palav.bras" consiste na junção de dois textos em que o TEatroensaio e a companhia galega ButacaZero "cruzam as suas equipas para a gestação de uma experiência cénica transnacional". O projecto tem financiamento da Direcção-Geral das Artes, Junta da Galiza, Centro Dramático Galego e Agência Galega das Indústrias Culturais.