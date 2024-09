Aeroporto de Lisboa: “Temos tido uma expansão encapotada e não avaliada”

Ambientalistas, moradores e oposição apelaram a que a Moedas tome posição quanto à situação “insustentável” do aeroporto. Zero lembrou o aumento da actividade sem que autoridades a ponham em causa.

Algo é certo: a actividade do Aeroporto Humberto Delgado está a afectar a qualidade de vida de milhares de pessoas que vivem e trabalham em Lisboa. Mas houve mais pontos consensuais entre os intervenientes da reunião pública da Câmara Municipal de Lisboa desta terça-feira, que foi exclusivamente dedicada aos efeitos do aumento da capacidade do aeroporto. Ambientalistas, moradores e vereadores da oposição apelaram ao fim dos voos nocturnos, mostraram-se contra o aumento da expansão da infra-estrutura aeroportuária e pediram que se inicie o quanto antes as obras do novo aeroporto. Caso o Governo avance com obras na Portela, alertaram que terá de ser feita uma avaliação de impacte ambiental. Mesmo assim, Francisco Ferreira, da associação Zero, deixou um alerta para o que já está a acontecer: “Temos tido uma expansão encapotada e não avaliada” no aeroporto.