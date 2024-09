Príncipe Christian da Dinamarca vai viver e trabalhar em África nos próximos meses

O príncipe Christian da Dinamarca vai passar os próximos meses em África a trabalhar, anunciou o palácio real, detalhando que o herdeiro do trono está de partida já nesta quarta-feira, 4 de Setembro. Não foram revelados detalhes sobre onde estará o filho de Frederik X e da rainha Mary, que terminou o ensino secundário recentemente.

A novidade foi partilhada pela casa real, num comunicado divulgado no Instagram, onde anunciam a estada prolongada (de quatro meses) de Christian na África Ocidental. “Lá, o príncipe herdeiro participará no funcionamento diário de duas explorações agrícolas, o que incluirá, entre outras coisas, tarefas práticas e administrativas e dar-lhe-á também uma visão da protecção da natureza local. Prevê-se que regresse à Dinamarca em Dezembro”, detalham.

No mesmo comunicado, explicam como este tipo de viagem é já uma tradição familiar e representa um ritual de preparação para o trono que Christian assumirá um dia. “O rei participou numa expedição à Mongólia, em 1986, dedicada aos nómadas e, em 1989, trabalhou durante um ano numa vinha na Califórnia. A rainha Margarida também efectuou longas viagens ao Oriente e à América do Sul nos anos 60”, recordam.

E terminam com um pedido de privacidade para que a viagem de Christian continue “um assunto privado” do início ao fim. “Por essa razão, não serão divulgados mais pormenores”, declaram.

O comunicado vem colocar um ponto final a alguns meses de especulação sobre o futuro de Christian. No início deste ano, quando Frederik X subiu ao trono, chegou a noticiar-se que o adolescente faria o mesmo percurso de Leonor de Espanha, que tem a mesma idade e está a cumprir formação militar durante os próximos dois anos — agora está na Escola Naval de Marin, depois da Real Academia Militar de Saragoça.

Resta saber o que fará Christian depois destes meses no estrangeiro. O príncipe dinamarquês poderá seguir os estudos superiores, imitando o percurso do príncipe William que fez um ano de voluntariado em África e no Chile antes de entrar na universidade de St. Andrews, na Escócia.

“O teu caminho na vida já está traçado, pois um dia seguirás o teu pai, tal como ele me seguirá um dia. Tornas-te um elo na longa cadeia histórica que une o nosso país há séculos. Pode parecer violento quando se tem dezoito anos. É um desafio, mas há também uma sensação de segurança em saber para onde se vai e em saber que outros estiveram na mesma situação e seguiram o mesmo caminho”, declarou a avó, Margarida II, em Outubro do ano passado na gala do 18.º aniversário de Christian, dia em que foi presenteado com a Ordem do Elefante — a principal honra dinamarquesa. Meses depois, a 1 de Janeiro deste ano, a soberana de 84 anos abdicaria do trono em favor do filho, Frederik.

Foto Christian a 15 de Outubro de 2023 quando celebrou 18 anos EPA/Mads Claus Rasmussen

O futuro rei

O príncipe herdeiro, que um dia será Christian XI, é o mais velho dos quatro filhos de Frederik e Mary. Christian Valdemar Henri John nasceu a 15 de Outubro de 2005, às duas da manhã, no Hospital Universitário de Copenhaga. Ficou alguns dias internado por ter sido diagnosticado com icterícia, um problema bastante comum em bebés e que deixa o tom da pele amarelado.

O menino foi baptizado na capela do Palácio de Christiansborg, a 21 de Janeiro de 2006, com um nome que também homenageia o pai de Mary, John Donaldson. Durante os primeiros anos de vida, Christian foi resguardado dos holofotes e só em 2012 foi ao seu primeiro evento oficial na companhia da avó.

Os pais sempre primaram pela discrição e inscreveram o rapaz na escola pública — Tranegårdskolen, a mesma que os irmãos mais novos haviam de frequentar. Mais tarde, passou pelo colégio interno de Herlufsholm, em Næstved, mas foi transferido em 2022, quando surgiram alegações de abusos sexuais na instituição. Terminou o secundário em Maio deste ano na Ordrup Gymnasium.

Além de Christian, os reis são pais de Isabella, com 17 anos, segunda na linha de sucessão, e dos gémeos Vincent e Josephine, com 13 anos. Os quatro adolescentes são os únicos netos de Margarida II que são príncipes, depois da polémica decisão de Setembro de 2022 em que a monarca retirou os títulos aos filhos do príncipe Joachim.