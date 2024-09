Actor Pedro Pascal apanhado por fãs de férias por Lisboa

Neste domingo, o actor de The Last Of Us esteve a passear na zona do Príncipe Real e foi avistado por vários fãs que partilharam o momento nas redes socais.

O actor Pedro Pascal esteve a passear por Lisboa nos últimos dias. A passagem do chileno por Portugal foi registada pelos fãs nas redes sociais e alguns tiveram até oportunidade de captar uma selfie com o protagonista de The Last Of Us.

“Quando estás em Lisboa de boa e do nada, Pedro Pascal”, escreveu um fã no X (antigo Twitter), numa publicação onde partilhou fotografias do actor na esplanada de um restaurante na zona do Príncipe Real.

A página de fãs de Pascal no X também publicou uma fotografia do actor com “fãs sortudas” em Lisboa. As fãs em questão seriam turistas norte-americanas de visita à cidade. “Lisboa é tão mágica que encontrámos o Pedro Pascal ao jantar, tipo que raio. Um anjo humano”, escreveu a utilizadora que partilhou a selfie.

O actor não partilhou, para já, qualquer registo da passagem pela capital portuguesa nas suas páginas nas redes sociais. Pascal prepara-se para estrear Gladiador 2 em Novembro e a nova temporada da série de sucesso da HBO, The Last of Us. O chileno de 49 anos tornou-se conhecido pelos papéis em A Guerra dos Tronos e no cinema com Kingsman: O Círculo Dourado, Wonder Woman 1984 e a curta-metragem Estranha Forma de Vida de Pedro Almodóvar.

Além do currículo cinematográfico, Pascal é conhecido por ser um fenómeno nas redes sociais entre as fãs mais jovens que o definem como daddy — um termo que acarreta uma carga de atracção sexual. Resta saber se o actor ainda estará em Lisboa para que as fãs portuguesas o possam procurar para uma fotografia.

Nos últimos meses, a cidade tem sido eleita para destino de férias de várias celebridades. Em Junho, as cantoras Olivia Rodrigo e Camila Cabello encontraram-se em plena Avenida da Liberdade, de forma, aparentemente, ocasional. O momento foi gravado pelos fãs, que aproveitaram a oportunidade de registar o encontro e tirar algumas selfies com as duas estrelas.

Semanas antes, tinha sido a vez da supermodelo Paulina Porizkova se ter mostrado rendida à cultura portuguesa depois de um serão de fados em Alfama. “Nunca tinha visto nada assim, e já ouvi muitos cânticos. Sem microfones, quase sem palco, só uma parede, duas guitarras, e apenas emoções derramadas através de uma voz”, elogiou.