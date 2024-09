A Nova Zelândia quase triplica a taxa turística: passa a 56 euros

Aumenta de 19.62 para 56,20 euros para os visitantes internacionais. Um “triplo golpe” para o turismo, consideram empresários e representantes do sector do turismo.

A Nova Zelândia vai quase triplicar as taxas de entrada para turistas, informou o Governo esta terça-feira, o que levou a várias críticas de representantes e empresários do turismo, que consideram que uma taxa cara irá reduzir o número visitantes.

Em comunicado, o Governo anunciou que iria aumentar as taxas de turismo, conservação e para visitantes internacionais a partir de 1 de Outubro para 100 dólares neozelandeses (56,20 euros), em vez de 35 dólares neozelandeses, para "garantir que os visitantes contribuam para os serviços públicos e para experiências de alta qualidade enquanto visitam a Nova Zelândia".

À semelhança de muitos pontos turísticos populares a nível mundial, a Nova Zelândia tem-se debatido com o impacto dos turistas no ambiente, com as infra-estruturas sobrecarregadas pelo grande número de pessoas. A taxa de 35 dólares foi introduzida em Julho de 2019, mas não foi suficiente para cobrir os custos associados a tantos visitantes.

O Governo afirmou que a taxa era competitiva e que estava confiante de que a Nova Zelândia continuaria a ser vista como um destino atractivo para os visitantes.

No entanto, a Associação da Indústria do Turismo do país acredita que as taxas mais elevadas irão desencorajar os visitantes, especialmente porque este sector, outrora o maior exportador da Nova Zelândia, ainda está a lutar para recuperar do encerramento rigoroso das fronteiras implementado durante a pandemia da COVID-19.

"A recuperação do turismo na Nova Zelândia está a ficar para trás em relação ao resto do mundo, o que prejudicará ainda mais a nossa competitividade global", afirmou Rebecca Ingram, directora executiva da associação.

Os dados do Stats NZ, o instituto de estatística, divulgados na terça-feira mostraram que as receitas de exportação de viagens para o ano encerrado a 30 de Junho foram de 14,96 mil milhões de dólares neozelandeses, menos 5% do que antes da pandemia. O número de visitantes, de acordo com a agência, é de cerca de 80% dos níveis registados antes do encerramento das fronteiras.

O Governo neozelandês também aumentou recentemente os custos dos vistos para visitantes e há uma proposta para aumentar as taxas nos aeroportos regionais.

Trata-se de "um triplo golpe para o nosso sector, que está a tentar trabalhar arduamente para a recuperação económica da Nova Zelândia", disse Billie Moore, directora executiva da NZAirports