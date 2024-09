Bienal das Artes em Madeira: Paredes vai das tradições artesanais à modernidade

"Um marco na celebração das artes e ofícios ligados à madeira". Assim se apresenta a segunda edição da Bienal Internacional das Artes em Madeira, evento organizado pelo município de Paredes (em conjunto com a Associação de Empresas de Paredes), que decorrerá de 12 de Setembro a 15 de Novembro, e que é uma excelente oportunidade para explorar a riqueza cultural e o legado artesanal do concelho.

A bienal leva à cidade exposições de artes plásticas, oficinas, roteiros e visitas guiadas a empresas de mobiliário e ao património local, masterclasses, seminários e tertúlias.

No dia 2 de Outubro, por exemplo, realiza-se o roteiro Indústria do Mobiliário: da Tradição à Modernidade, que explora a evolução desta indústria desde as tradições artesanais até às modernas técnicas de produção. A viagem começa num pequena oficina de marcenaria, localizada no rés-do-chão de uma habitação, tal como acontecia nos anos 40 do século passado, e termina na modernidade.

Antes, entre os dias 22 e 28 de Setembro, Paredes orienta a visita guiada Património, Madeira e Enoturismo numa viagem ao "universo da indústria numa deambulação entre o passado, presente e futuro".

Foto Indústria do Mobiliário: da Tradição à Modernidade CM Paredes

No seu todo, o evento pretende destacar tanto as tradições artesanais como as mais recentes inovações no design e na produção de móveis. O concelho, conhecido como um dos principais centros de produção de mobiliário e exportação de madeira em Portugal, aproveitará a bienal para mostrar a evolução do sector e a sua importância como motor económico, social e cultural da região.

Durante a bienal, a Casa da Cultura de Paredes, a Biblioteca Municipal, o novo Centro Cultural e outros espaços do concelho serão palco das diversas actividades que celebram a madeira em todas as suas vertentes.

“A Bienal Internacional das Artes em Madeira de Paredes vem reforçar a aposta do Município nos eventos culturais que têm a capacidade e a mais-valia de transformar o território em atracção turística, captar visitantes e promover a indústria do mobiliário", explica Alexandre Almeida, presidente da Câmara Municipal de Paredes.

“Através de uma programação diversificada, celebramos o nosso maior símbolo de tradição, sustentabilidade e inovação”, sublinha Beatriz Meireles, vereadora dos pelouros da Cultura (Dinamização Cultural, Património Cultural, Biblioteca e Arquivo), Turismo e Acção Social.

As actividades são gratuitas e têm vagas limitadas. As inscrições, incluindo a masterclass e visitas guiadas, poderão ser feitas através do site do evento.