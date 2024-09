Taxa de juro média dos novos empréstimo à habitação perto de 3,5% em Julho

O montante de novos empréstimos à habitação permanece praticamente inalterado nos últimos três meses, ascendendo, em Julho, a 1281 milhões de euros, e a taxa de juro média continua a descer lentamente, mas ainda está acima dos 3,5%. Os dados do Banco de Portugal (BdP), divulgados esta terça-feira, revelam que a taxa média diminuiu 0,03 pontos percentuais, para 3,56%.

O total de novos empréstimos a particulares aumentou 114 milhões de euros em Julho, para 2051 milhões, um aumento que foi transversal às três finalidades de crédito (habitação, consumo e outros fins).

A evolução da taxa de juro das novas operações é particularmente influenciada pela opção de taxas mistas (fixa no período inicial do contrato e variável ou associada à Euribor nos restantes). Esta modalidade esteve presente em 74% dos novos contratos, um ligeiro aumento face a Junho, mas abaixo do máximo registado em Maio, quando atingiu 76,1%.

O aumento do peso das novas operações a taxa mista tem-se reflectido na recomposição do stock de crédito à habitação, representando 26,8% do total do crédito à habitação em Julho, em comparação com 6,4% em Dezembro de 2022.

Para além dos 1804 milhões de euros em novos empréstimos, os bancos renegociaram contratos à habitação no montante de 523 milhões de euros, mais um milhão de euros do que em Junho.

Significativamente mais elevada é a taxa média dos contratos renegociados que, apesar de ter descido 0,09 pontos percentuais, se fixou em 4,05%.

A taxa média dos novos empréstimos e dos renegociados fixou-se em 3,70%, menos 0,05 pontos percentuais do que em Junho. Também a taxa de juro média das novas operações de empréstimos à habitação (incluindo as renegociações) no conjunto dos países da área do euro se fixou em 3,70% (uma diminuição de 0,03 pontos percentuais, ligeiramente inferior à verificada em Portugal). "Portugal apresentou a sétima taxa de juro média mais baixa, igualando a média da área do euro”, revela o BdP.

O total de novo crédito ao consumo e para outros fins ascendeu a 770 milhões de euros. Nestes últimos empréstimos, a taxa de juro média de novas operações subiu 0,05 pontos percentuais, ao passar de 9,52%, em Junho, para 9,57% em Julho. Já nos empréstimos para outros fins, a taxa de juro média desceu 0,05 pontos percentuais, para 4,92%.

Ainda no crédito à habitação, os dados do BdP incluem as amortizações antecipadas de crédito, que representaram 0,89% do stock de empréstimos em Julho, mais 0,08 pontos percentuais do que no mês anterior. Neste universo, as amortizações antecipadas totais (que incluem os contratos finalizados por amortização da dívida do devedor, as consolidações de crédito em novo contrato e as transferências de crédito para outra instituição) corresponderam a 90% das amortizações antecipadas.