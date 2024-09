Durante os anos em que a TAP esteve nas mãos de accionistas privados, o grupo celebrou com a Atlantic Gateway (a empresa de David Neeleman e do grupo Barraqueiro que detinha a transportadora aérea) um contrato de prestação de serviços que, segundo a Inspecção-geral de Finanças (IGF), não passou de um “negócio simulado”. O contrato serviu para pagar remunerações e prémios de 4,3 milhões de euros a três membros do conselho de administração do grupo entre 2016 e 2020.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt