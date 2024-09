Medidas para apoiar compra de casa por jovens fazem subir procura e preços

Passaram quatro meses desde que o Governo apresentou as novas medidas para o sector da habitação e é cedo para avaliar os efeitos deste pacote no seu conjunto, até porque aquelas que poderão vir a impactar o sector de forma mais significativa são de longo prazo ou não começaram, sequer, a chegar ao terreno. Mas há, pelo menos, duas medidas que já estão a fazer mexer o mercado: as isenções fiscais e a garantia pública para obtenção de financiamento a 100% na compra da primeira casa, ambas dirigidas a jovens. Por esta altura, já é notório um aumento da procura por casas com preços que cumpram os limites estabelecidos naqueles apoios, um crescimento que não está a ser acompanhado do lado da oferta, fazendo com que os preços continuem a aumentar.

