Ainda não há treinador, mas há avançado: Akturkoglu é reforço do Benfica

Extremo nunca jogou fora da Turquia, mas já tem algum estatuto na selecção turca. Esteve no Euro 2024 e foi utilizado em todas as partidas, apesar de apenas numa como titular – frente a Portugal.

A poucos minutos do encerramento do mercado de transferências de Verão, o Benfica anunciou um novo reforço para o ataque. Depois de Pavlidis e Amdouni, Kerem Akturkoglu é o novo avançado das "águias",com contrato assinado até 2029.

Akturkoglu pode ser visto como uma resposta imediata à saída de Marcos Leonardo, que vinha a ser opção como segundo-avançado, ou uma resposta tardia à saída de Rafa. Ou até como uma solução à saída de David Neres.

O turco tem semelhanças com o português e gosta de jogar como segundo-avançado, embora tenha actuado mais como ala, da esquerda para o meio, podendo criar dinâmicas com Beste ou Carreras, jogadores de bastante propensão ofensiva. É também forte a jogar entre linhas, em espaços curtos, podendo desequilibrar pela zona central.

Com capacidade para jogar em várias posições do ataque, o internacional turco chega do Galatasaray, clube pelo qual marcou 15 golos em 55 jogos na última temporada. Em 2024/25 arrancou com dois golos em seis jogos.

Akturkoglu nunca jogou fora da Turquia, mas já tem algum estatuto na selecção turca. Esteve no Euro 2024 e foi utilizado em todas as partidas, apesar de apenas numa como titular – frente a Portugal.

Para assegurar esta contratação, o Benfica vai desembolsar 12 milhões de euros fixos, a que poderão juntar-se mais três em função de objectivos.