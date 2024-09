Liga das Nações: Vitinha diz que Portugal tem de apontar alto

Vitinha sublinhou esta terça-feira em conferência de imprensa realizada na Cidade do Futebol, em Oeiras, que a selecção portuguesa tem que apontar alto em todas as provas, elevando a fasquia para a nova edição da Liga das Nações, depois da desilusão do Euro2024.

"Compreendo que haja adeptos insatisfeitos. Nós também ficámos tristes por não termos ido mais longe no Europeu. Qualquer jogo que tenhamos, seja depois de uma derrota ou de uma vitória, é importante para manter os adeptos perto da selecção. Somos os primeiros a ficar tristes e frustrados quando as coisas não correm bem", afirmou Vitinha.

Depois de Cristiano Ronaldo, coube ao médio do Paris Saint-Germain a tarefa de transmitir para o exterior o estado de alma do grupo de Roberto Martínez antes do encontro com a Croácia, esta quinta-deira (19h45, RTP1), no Estádio da Luz, referente à primeira jornada do Grupo A1, que integra ainda Escócia e Polónia.

"Queremos sempre mostrar que somos melhores, que conseguimos fazer melhor e que vamos dar tudo dentro de campo", enfatizou.

Para Vitinha, Portugal deve "sempre apontar alto" em qualquer competição, mas também não deve considerar um fracasso qualquer prova em que acaba por não conseguir vencer.

"Temos uma grande equipa, grandes jogadores, um grande seleccionador e todas as condições para chegar muito longe. Mas, não podemos dizer que tudo o que não seja uma vitória é um fracasso. Para já, queremos vencer os próximos dois jogos".

Sobre o encontro com a Croácia, que derrotou Portugal (2-1) num particular em Junho, Vitinha assumiu que esse jogo no Jamor foi "muito difícil", embora a selecção nacional esteja agora mais bem preparada.

"A Croácia é uma grande selecção. Queremos rectificar algumas coisas. Somos outra selecção, com mais jogos, e sabemos o que fazer de diferente para levarmos a melhor", notou.

Vitinha, que esteve em destaque no Europeu da Alemanha, admitiu o objectivo de ser titular no Estádio da Luz.

"Ganhei outra importância na selecção e também no PSG. Agora quero dar continuidade, mantendo a qualidade de jogo. Quero ser titular e jogar", concluiu o médio.