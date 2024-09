Jogos Paralímpicos: Marco Meneses fixa recorde nacional nos 200m estilos

Marco Meneses concluiu nesta terça-feira a final da prova dos 200m estilos SM11 (classe destinada a nadadores com visão reduzida ou ausência de visão), nos Jogos Paralímpicos que decorrem em Paris, na sexta posição, com uma prestação que lhe permitiu fixar o recorde nacional da distância, ao nadar em 2m37,84s.

Na Arena Paris la Defense, o atleta nascido em Castro Daire superou por larga margem o anterior máximo nacional, de 2m41,20s, e obteve mais um diploma paralímpico para Portugal, o nono conquistado na presente edição do evento.

A medalha de ouro foi conquistada pelo neerlandês Rogier Dorsman, com 2m18,36s, que constitui recorde paralímpico, enquanto o ucraniano Danylo Chufarov ficou com a prata (2m19,81s) e o checo David Kratochvil com o bronze (2m24,60s).