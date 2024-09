Boccia português despede-se após duas derrotas de equipa

O boccia português despediu-se esta terça-feira dos Jogos Paralímpicos Paris 2024, depois de a equipa de BC1/BC2, da qual fazia parte a medalhada Cristina Gonçalves, ter sido afastada na fase de grupos.

Na Arena Paris Sul, a equipa portuguesa composta por Cristina Gonçalves, David Araújo e André Ramos, perdeu os dois jogos do Grupo C, frente à China e à Grã-Bretanha, disputados com três horas de diferença.

No primeiro jogo do Grupo C, a equipa portuguesa perdeu com a China por 3-8 (0-3, 0-1, 0-2, 1-0, 0-2 e 2-0) e no segundo saiu derrotada pela Grã-Bretanha por 5-4, pelos parciais de 1-0, 0-2, 1-0, 2-0, 1-0 e 0-2.

Depois de ter ficado, pela primeira vez, sem medalhas nos Jogos Tóquio 2020, o boccia português voltou ao pódio em Paris, com Cristina Gonçalves a conseguir a medalha de ouro na competição individual de BC2.

No final do jogo, David Araújo, visivelmente desiludido, tal como André Ramos e Cristina Gonçalves, admitiu que "a última bola podia ter igualado o jogo e forçado o desempate"

"Queríamos ter ganho este jogo, não deu para conseguir, muito por culpa nossa, faltou fazer aquilo que nós fazemos bem, que é colocar bolas, principalmente nos nossos parciais", disse o jogador, de 17 anos, o mais jovem atleta da comitiva portuguesa.

Na modalidade, exclusiva dos Jogos Paralímpicos, Portugal somou ainda dois lugares entre os oito primeiros, que tal como os medalhados têm direito a um diploma, com Carla Oliveira a ser sexta no torneio individual de BC4 e André Ramos quinto na prova de BC1.