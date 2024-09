Quarta na TV: Dom Quixote, monstros e um Uivo

CINEMA

O Homem Que Matou Dom Quixote

AXN Movies, 15h43

Toby Grummett (Adam Driver) é um estudante de cinema que vai a Espanha filmar uma versão de Dom Quixote. Como protagonista escolhe Javier (Jonathan Pryce), um sapateiro sem experiência na representação, mas que assume o papel de forma convincente e comovente.

Passados dez anos, Toby volta a Espanha para fazer um remake e descobre que Javier se convenceu de que é o próprio Dom Quixote. Mais: vê Toby como Sancho Pança, o seu escudeiro. Estreada em 2018, em Cannes, esta comédia é obra de Terry “Monty Python” Gilliam.

Patriots Day - Unidos por Boston

Hollywood, 21h30

Dirigido por Peter Berg (que também co-escreve o argumento com Matt Cook e Joshua Zetumer) evoca os eventos de 15 de Abril de 2013, quando duas bombas explodiram durante a maratona de Boston. Mark Wahlberg, J. K. Simmons, John Goodman, Kevin Bacon e Michelle Monaghan compõem o elenco.

Daqui a uma semana, neste horário, o Hollywood passa outro olhar sobre este acontecimento: Stronger - Força de Viver, um drama de David Gordon Green com Jake Gyllenhaal na pele de um homem que ficou gravemente ferido (ambas as pernas tiveram de ser amputadas) e que se tornou um herói nacional por ter conseguido identificar os autores do ataque.

SÉRIES

Hotel à Beira-Mar

RTP2, 22h01

A série dinamarquesa abre portas à décima temporada. Para trás ficam as tensões e tragédias da II Guerra Mundial. A esperança e a descontracção podem voltar ao horizonte dos hóspedes e do pessoal deste paraíso à beira do Mar do Norte plantado – assim consigam combater a ameaça que paira sobre o futuro do próprio hotel.

Lei & Ordem Toronto: Intenções Criminosas

Star Life, 22h20

Estreia-se mais uma série na senda de Lei & Ordem, agora uma versão canadiana da norte-americana Lei & Ordem: Intenções Criminosas (também em emissão no canal), passada no seio da Unidade Especializada de Investigações Criminais do Departamento de Polícia de Toronto.

DOCUMENTÁRIO

Uivo

RTP2, 1h55

Eduardo Morais realiza este documentário de homenagem a António Sérgio (1950-2009), radialista, divulgador musical e voz de programas tão emblemáticos como A Hora do Lobo (daí o Uivo do título), Rotação ou Som da Frente.

Cruza material de arquivo (fotos, algum vídeo, registos áudio) com entrevistas a familiares, amigos, jornalistas, músicos directamente influenciados pelo seu trabalho (Zé Pedro, João Peste, The Gift), companheiros de rádio seus contemporâneos, como Luís Filipe Barros ou Jaime Fernandes, ou seus descendentes, como Álvaro Costa, Nuno Calado ou Miguel Quintão.

INFORMAÇÃO

Grande Entrevista

RTP3, 23h

O jornalista Vítor Gonçalves torna a entrevistar Henrique Gouveia e Melo, que se tornou bem conhecido dos portugueses durante a pandemia, enquanto coordenador da task force para a execução do plano de vacinação contra a covid-19. Actualmente, o almirante exerce o cargo de Chefe do Estado-Maior da Armada e é apontado como potencial candidato às próximas eleições presidenciais.

TALK-SHOW

Só Como e Bebo. Por Acaso, Trabalho!

RTP1, 23h37

É de amor que se fala nesta sessão. De amor ao pão de queijo, por exemplo, declarado por Fábio Porchat, o anfitrião destas conversas à mesa. Desta vez, as suas convivas/comensais são a cantora Carolina Deslandes, a actriz Inês Castel-Branco, a sexóloga Tânia Graça e a influencer Ana Garcia Martins.

INFANTIL

Monstros e Companhia (VP)

Disney Channel, 20h50

Em 2001, Pete Docter assinou esta comédia de animação sobre dois amigos monstros cujo emprego é criar energia através de sustos de crianças. Um dia, cruzam-se com uma pequena humana e isso muda-lhes os planos todos. Um popular filme da Pixar que deu origem a uma sequela de 2013 e, em 2021, uma continuação televisiva, Monstros: Ao Trabalho!.