Concursos para a direcção de mais cinco equipamentos culturais estão abertos

Após os concursos lançados pela Museus e Monumentos em Julho, esta segunda fase contempla o Mosteiro dos Jerónimos e a Torre de Belém, e ainda os museus do Azulejo, de Machado de Castro e de Lamego.

Foram lançados esta segunda-feira concursos internacionais para a direcção de cinco equipamentos culturais do país e ainda para o curador da Colecção de Arte Contemporânea do Estado (CACE), anunciou a Museus e Monumentos de Portugal (MMP).

De acordo com um anúncio publicado no site da empresa, foram abertos concursos para a direcção do conjunto formado pelo Mosteiro dos Jerónimos e pela Torre de Belém, em Lisboa, do Museu Nacional do Azulejo, também na capital, do Museu Nacional de Machado de Castro, em Coimbra, e do Museu de Lamego.

Na sequência da reorganização orgânica da Direcção-Geral do Património Cultural (DGPC), que entrou em vigor em Janeiro deste ano, tinham já sido abertos, a 31 de Julho, os primeiros concursos internacionais, para as direcções do Laboratório José de Figueiredo, em Lisboa, e para o Museu de Alberto Sampaio, o Paço dos Duques de Bragança e o Castelo de Guimarães, todos naquela cidade, cujo prazo termina na quarta-feira.

O prazo para submissão de candidaturas desta segunda fase dos procedimentos de selecção de direcções da MMP decorre até 2 de Outubro, adianta a empresa, esclarecendo que os mandatos em causa serão exercidos em regime de comissão de serviço com a duração de três anos (entre 2024 e 2027), que poderá ser renovada por renovável por iguais períodos.

Os júris dos concursos, designados pelo conselho de administração da Museus e Monumentos de Portugal com a homologação da ministra da Cultura, Dalila Rodrigues, integram elementos nacionais e estrangeiros, incluindo académicos, investigadores e especialistas nas áreas da cultura, património e museologia, assim como representantes de associações profissionais do sector.

A escolha dos jurados, a quem competirá a avaliação dos candidatos, "resulta de um trabalho de colaboração" entre a MMP, a Associação Portuguesa de Museologia (APOM), o Conselho Internacional de Museus, o Conselho Internacional de Monumentos e Sítios e a Associação Profissional de Conservadores-restauradores de Portugal.

Podem candidatar-se ao procedimento pessoas com licenciatura, que possuam conhecimentos e competências sólidas na área da museologia ou na área patrimonial, e com aptidão para o exercício de funções de direcção, coordenação e gestão.

Até ao final do ano deverão ser lançados os concursos de selecção dos restantes equipamentos da MMP, indica ainda a entidade, que tem como objectivos definidos na sua criação a "gestão dos museus, monumentos e palácios nacionais, a execução da política museológica nacional e a protecção, conservação e restauro, protecção, investigação e valorização das colecções nacionais e do património cultural móvel".