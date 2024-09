Protesto: Há 68 municípios sem advogados de escala nos tribunais este mês e 32 só com um

Ordem dos Advogados exige revisão de tabela de renumeração que só foi alterada uma vez nos últimos 20 anos. Inscreveram-se 1487 advogados nas escalas de Setembro, menos 7435 do que no ano passado.

O protesto organizado pela Ordem dos Advogados (OA) a partir desta segunda-feira e pelo menos até ao final deste mês fez com que os tribunais reabrissem após as férias judiciais com menos 83% de inscritos nas escalas para as diligências urgentes existentes nos tribunais. Trata-se do sistema que assegura que há sempre um advogado presente nas diligências urgentes em que estes são obrigatórios e o visado não constituiu nenhum.