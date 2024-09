Incêndio em Vinhais dado como dominado

Um incêndio que deflagrou na tarde de domingo em Vinhais, Trás-os-Montes, já foi dado como dominado, disse esta segunda-feira à Lusa a Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil (ANEPC). O fogo encontra-se controlado deste as 4h20, referiu fonte do Comando Sub-regional de Terras de Trás-os-Montes.

O incêndio levou ao confinamento da aldeia de Nuzedo de Baixo "por uma questão meramente de segurança", notou à Lusa o comandante Júlio Miguel. No entanto, "não houve nenhum constrangimento maior", referiu.

O alerta para o incêndio foi dado às 16h21 de domingo e, às 4h40, ainda se encontravam no terreno 231 operacionais apoiados por 85 veículos, de acordo com o portal da Protecção Civil. Entretanto, pouco depois das 8h, o site da Protecção Civil dava conta que o número de elementos no terreno tinha subido para 254 apoiados por 90 veículos. Não havia meios aéreos envolvidos no combate às chamas.