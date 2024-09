Helicóptero do INEM tomba em pedreira. Feridos livres de perigo

Helicóptero do INEM tombou em Mondim de Basto enquanto participava numa operação de socorro. Dois pilotos e dois profissionais de saúde a bordo têm ferimentos ligeiros.

Um helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) tombou em Mondim de Basto enquanto tentava aterrar durante uma situação de socorro numa pedreira, confirmou a Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil (ANEPC).

Os quatro tripulantes do aparelho — dois pilotos e dois profissionais de saúde — estão bem e apresentam apenas ferimentos ligeiros, adiantou a mesma fonte. Fonte do INEM explicou ao PÚBLICO que ao tentar aterrar na pedreira, o aparelho terá ficado rodeado de pó e perdido referências, tendo por isso embatido numa árvore, caído de baixa altitude e tombado no final

Em comunicado enviado às redacções, o INEM assegurou que não resultaram baixas humanas deste acidente. De acordo com esta entidade, os feridos que seguiam a bordo do helicóptero (piloto, co-piloto, médico e enfermeira) estão fora de perigo vão ser transportados para o Hospital de Vila Real para observação.

Foto Feridos foram transportados para o Hospital DR

Para substituir o helicóptero tombado foi accionado o equipamento com base em Viseu. Será este aparelho a socorrer a vítima que os profissionais feridos iam ajudar.

Segundo a Protecção Civil, o alerta para o acidente aéreo foi dado às 12h21 desta segunda-feira, 2 de Setembro, e, por volta das 14h, obrigava a mobilizar 45 elementos apoiados por 16 veículos.

Notícia actualizada às 15h01: acrescentadas fotografias do acidente