Passo a passo para os brasileiros que desejam abrir uma empresa em Portugal

São muito os detalhes para tirar do papel o sonho de ser dono do próprio negócio. É importante seguir as orientações de profissionais especializados para que sonho de empreender não vire um pesadelo.

Os artigos escritos pela equipa do PÚBLICO Brasil são escritos na variante da língua portuguesa usada no Brasil.



Acesso gratuito: descarregue a aplicação PÚBLICO Brasil em Android ou IOS.

Empreender em Portugal tem se tornado uma opção cada vez mais atraente para investidores e pessoas físicas de diferentes países, em especial do Brasil. O país europeu oferece um ambiente de negócios favorável e tem uma localização estratégica na União Europeia (UE), que representa um mercado consumidor potencial de mais de 500 milhões de pessoas.

Mariana Balaciano, advogada e sócia do escritório CPPB Law, explica que é simples montar uma operação em Portugal e criar, por exemplo, uma rede logística para atender a Espanha, aproveitando o enorme potencial da UE.

“Em cerca de 6 horas, saindo de Lisboa, chega-se à Madrid de carro. Além disso, o Governo português possui planos de financiamento e incentivos próprios para quem quer empreender a partir de zonas menos desenvolvidas, como o Alentejo. É parte de uma política da União Europeia para fomentar a coesão social”, explica Mariana.

O primeiro passo quando se pensa em abrir um negócio é decidir qual tipo de estrutura jurídica melhor se adapta a sua realidade. As opções mais comuns incluem:

Foto A advogada Mariana Balaciano explica os caminhos para se abrir uma empresa em Portugal sem grande dor de cabeça Arquivo pessoal

Sociedade por Quotas (Lda.): ideal para pequenas e médias empresas. Requer um mínimo de dois sócios e um capital social mínimo de 1 euro por pessoa.

ideal para pequenas e médias empresas. Requer um mínimo de dois sócios e um capital social mínimo de 1 euro por pessoa. Sociedade Anônima (S.A.): mais adequada para empresas de maior porte. Necessita de pelo menos cinco acionistas e um capital social mínimo de 50.000 euros (R$ 300 mil).

mais adequada para empresas de maior porte. Necessita de pelo menos cinco acionistas e um capital social mínimo de 50.000 euros (R$ 300 mil). Empresário em Nome Individual: opção para quem deseja trabalhar por conta própria, sem separação entre o patrimônio pessoal e o da empresa.

Cada tipo de empresa tem suas próprias vantagens e obrigações legais, e o custo mínimo para a abertura em Portugal é de 220 euros (R$ 1.320). Por isso, é importante considerar cuidadosamente qual se alinha melhor aos objetivos de negócio do empreendedor. Consultar um advogado ajuda a reduzir custos e evita erros, uma vez que a legislação da União Europeia e de Portugal são muito diferentes da brasileira.

Cuidados necessários

Após decidir a estrutura, é hora de escolher um nome para a empresa. Este nome deve ser único e não pode ser confundido com os de empresas existentes. Para verificar a disponibilidade, é possível consultar o Registo Nacional de Pessoas Coletivas (RNPC), que possui uma bolsa de nomes pré-aprovados. Isso agiliza o processo.

Caso o empreendedor deseje colocar um nome específico na empresa, terá de solicitar o chamado Certificado de Admissibilidade. É possível fazer esta verificação online.

A burocracia é uma parte inevitável desse processo, mas estar bem preparado pode adiantar significativamente as coisas. Em termos de documentos dos sócios e da futura empresa, é importante ter em mãos o seguinte: identificação dos sócios (passaporte ou cartão de cidadão); estado civil e regime de casamento, se for o caso; endereço; naturalidade; número de contribuinte; certificado de admissibilidade da firma (obtido no RNPC), se não for utilizado um nome da bolsa de nomes do Registro Nacional.

A abertura da empresa em si pode ser feita, basicamente, de duas formas:

A primeira é com a assessoria de um advogado, contabilista ou solicitador. “Esse último é um profissional que executa trabalhos jurídicos, como a elaboração de documentos simples, reconhecimento de assinaturas, etc. É uma figura comum também na Inglaterra, com os paralegals”, explica Mariana.

A outra seria abrir uma empresa diretamente nos serviços de balcão Empresa na Hora, oferecidos pelo Governo. Nesse caso, é preciso agendar com antecedência o atendimento em uma das Conservatórias do Registo Comercial por meio do Portal SIGA.

Ao optar por essa via, é importante certificar-se de que, no caso de sociedades com mais de dois sócios, o interessado avise antecipadamente ao serviço onde fez a marcação para evitar recusa de atendimento. Apesar de não haver limite legalmente estabelecido para o número de sócios, é comum que as conservatórias acabem não fazendo o atendimento quando há muitos sócios na empresa, pelo tempo que leva para elaborar a documentação.

No ato da abertura da sociedade, seja com o auxílio de advogados, seja no Empresa na Hora, são gerados tanto o Número de Identificação de Pessoa Coletiva (NIPC), que equivale ao CNPJ do Brasil, quanto o número de inscrição na Segurança Social.

Além disso, o empresário recebe uma cópia do Pacto Social e da Certidão Permanente, a certidão de nascimento da empresa. “A partir daí, a empresa já existe formalmente e pode assumir obrigações, contratar e abrir conta em banco, por exemplo”, detalha Mariana.

Passos seguintes

É importante lembrar que, uma vez criada, a empresa dispõe de 15 dias para fazer a chamada declaração de início de atividade perante a Autoridade Tributária (Finanças). “Esse processo é feito pelo contabilista da empresa, que é uma peça-chave para qualquer empreendimento. Ou seja, uma vez aberta a empresa, recomendamos fortemente que o empreendedor contrate um contabilista para acompanhá-lo nessa jornada. É ele quem garantirá que o empresário cumprirá todas as obrigações fiscais e contábeis, evitando sustos e assegurando a opção por regimes tributários apropriados”, explica a advogada.

Dependendo do setor em que a firma atuará, podem ser necessárias licenças ou autorizações adicionais. Por exemplo, empresas de alimentos e bebidas precisarão de licenças sanitárias, enquanto empresas de construção necessitarão de certificações específicas.

O empresário brasileiro Gil Guimarães, que abriu, recentemente, sua primeira pizzaria em Lisboa, a Sofi, conta que o processo de registro do negócio foi tranquilo. Mas ele reconhece que muito da facilidade decorreu do fato de ele ter como sócio um português, que atua em vários ramos e já conhece bem as regras.

"De qualquer forma, contratamos um advogado para que tudo fosse feito como manda a legislação. Isso ajudou muito a reduzir a burocracia", ressalta. Para quem vem de outro país, os cuidados devem ser redobrados, para que o sonho de empreender não vire um pesadelo.

Segundo Antonio Pedro Setembrino, um dos sócios da rede de bares Jobim, como estrangeiro, a burocracia foi pesada para que ele pudesse tirar o negócio do papel com os demais sócios. Mas nada que inviabilizasse o funcionamento do empreendimento. "Com um bom advogado, a questão burocrática se resolve com certa rapidez", reconhece. "Teve ainda a burocracia da parte bancária, que foi ainda maior", complementa.

Ele ressalta que os custos para a abertura do negócio variam de acordo com o tamanho desse negócio. Portanto, é sempre bom ter em mente o que realmente se quer fazer. O controle de gastos desde o início do processo é um bom aliado quando a empresa já estiver em pleno funcionamento.