A três meses de tomar posse, Costa muda-se para Bruxelas para preparar transição

António Costa só toma posse como presidente do Conselho Europeu a 1 de Dezembro, mas o trabalho de preparação para o mandato começa agora, no início de Setembro. Até assumir a presidência, há ainda caminho a percorrer: constituir o gabinete, receber a pasta de Charles Michel e preparar o mandato de dois anos e meio que se segue. Afinal, os desafios no horizonte próximo – entre guerras, instabilidade geopolítica mundial ou a crise climática – prometem testar o pulso do ex-primeiro-ministro.

