Orçamento: Pedro Nuno está a fazer bluff?

O secretário-geral do PS deu a conhecer as condições para se sentar à mesa das negociações do Orçamento do Estado para 2025, num discurso no encerramento da Academia Socialista, em Tomar. Os socialistas nunca viabilizarão um Orçamento do Estado que inclua as propostas do Governo para a descida do IRC e IRS Jovem, disse Pedro Nuno Santos. Bluff ou uma real linha vermelha?

