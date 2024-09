As linhas vermelhas de Pedro Nuno Santos

Neste P24, ouvimos Helena Pereira, editora executiva do PÚBLICO.

Não há dúvidas: a política despediu-se do Verão este fim-de-semana. Daqui até final de Novembro, data em que se saberá o destino da proposta da lei do Orçamento do Estado, o país vai ficar suspenso das negociações, ou da falta delas, entre Luís Montenegro e de Pedro Nuno Santos.

Nos eventos partidários deste domingo, um e outro trataram de construir o cenário em que essas conversas se vão realizar. O primeiro-ministro lamentou a instabilidade da Oposição. Pedro Nuno Santos acusou o Governo de querer humilhar o PS. Mas houve mais do que o habitual jogo de palavras: o líder do PS colocou em cima da mesa um chumbo certo ao Orçamento se o Governo insistir em manter as suas propostas para o IRS Jovem e para o IRC, os impostos sobre os lucros das empresas.

Vale assim a pena olhar para o que aconteceu e para os reflexos deste domingo nas próximas semanas. Neste P24, ouvimos Helena Pereira, editora executiva do PÚBLICO.

