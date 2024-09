Bailinho da Madeira

Só mesmo num país como este é possível arder mais de 5000 hectares no arquipélago da Madeira, aproximando-se do valor total de área ardida no continente, no mesmo período, enquanto o presidente do governo regional, no intervalo de um mojito, mergulhava nas águas cálidas de Porto Santo, após passear nos areais dourados e macios ao mesmo tempo em que o fogo ameaçava povoações. Simultaneamente, no Machico, o executivo madeirense não se opôs à realização da queima dos "Fachos", uma tradição que implica tochas, fogo preso e uso de material pirotécnico, numa total falta de respeito e solidariedade para com os bombeiros que combatiam o incêndio no outro lado da ilha, pois afinal o que interessa é continuar a dançar o folclórico bailinho da Madeira.

Emanuel Caetano, Ermesinde

São só explosivos, senhor

Parece-me uma conversa ingénua virem dizer-nos que o tal navio com bandeira portuguesa que transporta explosivos para Montenegro não transporta armas nem munições. Quem faz esta afirmação limpinha satisfaz-se? Para ser mais crente, ainda acrescenta que Portugal foi o primeiro país a proibir o fornecimento de armas e munições para Israel.

Ainda bem, concordo eu, e até acho muito bem. Mas, já agora, ingenuidade à parte, para que servirá um navio carregado de explosivos? Será que as granadas, os morteiros, as minas, os rockets e mais não sei quê não incorporam explosivos? Será que depois de descarregados em Montenegro não podem seguir outros destinos, transformados ou não? No mundo que estamos a viver, eu não confiaria tanto assim. Desconfio de que os explosivos não servem só para fazer foguetes para as festas populares?

José Rebelo, Caparica

O combate dos espertos

A situação de impasse político a que conduziram as últimas eleições abriu espaço a um exacerbamento da lógica de "jogo" nas actuações dos vários protagonistas e das forças que os suportam. Nenhum gesto, nenhuma palavra, tem como objectivo desenhar uma resposta para um problema nacional: tudo são espertezas, cálculos de benefício próprio, exploração de vantagens, negação de tolices e de falhanços. Nesse jogo entediante, procurar realmente, seriamente, consensos é tido por sinal de fraqueza; o único critério, absolutamente único, para as acções e reacções a que se assiste no palco dessa já bolorenta farsa é o do melhor proveito eleitoral futuro. No curto prazo, a corrida ao prémio pela maior esperteza. O confronto entre Governo e oposição reduz-se hoje a isso, sob o pretexto fantasmagórico de um Orçamento que não existe em que nenhum deles está verdadeiramente interessado. Pelo meio, é, ao menos, divertida a caça de Ventura às câmaras de televisão, com mútua recompensa: ele ganha tempo de antena como nenhum outro líder partidário, e os telejornais ganham o sal e pimenta que, supostamente, o povo aprecia.

António Monteiro Fernandes, Lisboa

Saiu o “Euromilhões” a Maria Luís Albuquerque

O pusilânime primeiro-ministro Luís Montenegro – o tal do Orçamento “pipi, bem-apresentadinho e muito betinho” –, propôs Maria Luís Albuquerque, ex-ministra das Finanças do Governo de Passos Coelho, para comissária europeia. Montenegro referiu que Maria Luís “não vai governar, mas vai para a Comissão Europeia para defender os interesses de Portugal”. O certo é que a senhora irá receber um vencimento de 25.910 euros brutos a que acrescem 3800 para despesas de alojamento e 600 euros em despesas de representação. Poderá, também, pedir um reembolso de despesas de deslocação e estadas em hotéis (presumo, naturalmente, que em hotéis de cinco estrelas), incluindo os familiares. Que maravilha! Quando terminar o mandato de cinco anos – nessa altura, a conta bancária de Maria Luís já estará bem robustecida –, terá ainda direito ao subsídio de transição dos seis meses aos dois anos, no valor de 13 mil euros até encontrar novo emprego. Como se os políticos de alto coturno (coitadinhos) tenham imensa dificuldade em encontrar “novo emprego”… Entretanto, enquanto escrevo esta carta, ouço (e vejo) num canal televisivo que “este é o fim-de-semana do ano – de 30 a 1 de Setembro – com mais urgências fechadas”. Preocupante esta situação, mas o que interessa é que Maria Luís “defenda os interesses” da pátria e esteja bem aboletada.

António Cândido Miguéis, Vila Real