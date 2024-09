Acima da lei. Literalmente

Não é a Tesla ou sequer o X que fazem de Elon Musk um empresário único. Nem a enorme fortuna ou a propensão para frases polémicas. Nem as ideias audazes, como a de ligar computadores ao cérebro humano. Empresas de sucesso, redes sociais, muito dinheiro e ambição são coisas que alguns outros empresários também têm.

O que torna Musk único é o facto de, além de tudo aquilo, ter nas mãos uma fracção de uma das mais importantes infra-estruturas na História da civilização: a Internet.

Um episódio da guerra na Ucrânia já tinha demonstrado o poder inédito que Musk tem graças à Starlink. Esta empresa é capaz de fornecer Internet a qualquer ponto do globo através de uma miríade de pequenos satélites.

Em 2022, o ano da invasão, as forças ucranianas pretendiam atacar a Crimeia. Porém, Musk recusou que a cobertura da Starlink funcionasse naquela região. Isto era um requisito para operar os drones submarinos ucranianos.

O empresário justificou a decisão com a necessidade de evitar que o conflito assumisse proporções nucleares. O seu próprio biógrafo (cujo trabalho é sobretudo simpático para o biografado) disse-me numa entrevista que Musk estava "um pouco fora de pé e isso era um problema". O certo é que teve um papel que normalmente está reservado a Estados com forças armadas e capacidade de intervenção no estrangeiro. A Ucrânia foi obrigada a desistir do ataque.

Nos últimos dias, no Brasil, o poder conferido por aqueles satélites tornou-se outra vez evidente. Musk e as suas empresas conseguem estar acima da lei. Pelo menos, acima da lei de um país específico.

O braço-de-ferro com as autoridades brasileiras começou há meses, quando um juiz do Supremo Tribunal Federal, a instância cimeira no Brasil, ordenou que o X apagasse algumas contas de utilizadores. Estas – considerou o juiz – espalhavam desinformação e comprometiam a democracia. O juiz, Alexandre de Moraes, divide opiniões. Há quem o acuse de estar numa cruzada política, nomeadamente contra apoiantes do ex-Presidente Jair Bolsonaro. Não é uma questão de somenos nesta história, mas é irrelevante para o tema específico desta newsletter.

O X recusou-se a cumprir a ordem. Musk, fiel a si próprio, criticou e caricaturou Moraes no X. O juiz acabou por ordenar a prisão da responsável pela rede social no Brasil, por incumprimento de várias ordens judiciais. Em resposta, Musk despediu os funcionários e fechou os escritórios – só por si, uma decisão ilegal, uma vez que a legislação brasileira obriga a que as plataformas de Internet tenham um representante no país. É um ponto relevante nesta novela: sem ter quem prender, a justiça perde uma das suas armas.

Na semana passada, Moraes determinou que o X fosse bloqueado no Brasil, que se torna assim a primeira democracia a bloquear uma grande plataforma de Internet. Também decidiu o congelamento das contas da Starlink, com a ideia de usar os fundos que para pagar as multas devidas pelo X. Musk tem uma posição accionista nas duas empresas, mas estas são independentes uma da outra.

O bloqueio de um serviço na Internet é executado por quem controla a infra-estrutura; ou seja, os operadores de telecomunicações. Alguns utilizadores em Portugal lembrar-se-ão dos tempos em que eram frequentes as ordens da justiça para o bloqueio de sites em que era possível piratear música ou filmes. Os operadores tendem a acatar as ordens judiciais, mesmo quando não são populares entre os clientes, pela mesma razão pela qual qualquer empresa ou pessoa tende a acatar ordens judiciais: tem algo a perder se não o fizer (seja o dinheiro que é pago em multas ou a liberdade, nos casos mais graves).

A ordem de bloqueio foi seguida. Com uma óbvia excepção: a Starlink. Musk diz que continuará a permitir que os seus clientes no Brasil acedam ao X , e que o fará enquanto as contas da Starlink estiverem congeladas. Está mesmo disposto a fornecer o serviço de Internet gratuitamente.

Sem ninguém para prender, nem mais contas para congelar, o que vão as autoridades brasileiras fazer? A dada altura no processo, Moraes ponderou multar os utilizadores, mas acabou por recuar depois de críticas (a que se somariam prováveis dificuldades práticas). O que sobra? Entrar nas casas dos clientes da Starlink e confiscar os receptores? Disparar mísseis ou lasers contra os satélites?

Chegamos então a uma situação em que uma rede social foi proibida por um tribunal, mas é operada à distância e com acesso garantido através de um fornecedor de Internet que é também operado à distância e cuja infra-estrutura está em órbita. Tudo nas mãos de um empresário com bolsos muito fundos e nenhuma propensão para acatar ordens.

A Starlink é a maior operadora de satélites de banda larga no Brasil, mas tem apenas 200 mil utilizadores, muito poucos num país de 215 milhões de pessoas. Porém, seria uma peculiar forma de justiça aquela em que as decisões de um tribunal conseguem aplicar-se apenas a alguns, mesmo que estes sejam uma maioria.

Musk, claro, não emigrou para Marte: tanto ele como os seus executivos e funcionários vivem no mesmo planeta que toda a gente e precisam de estar fisicamente num qualquer local onde têm de cumprir leis. Mas, desde que esse requisito esteja cumprido (e há sempre países com latitude legislativa dispostos a acolher figuras como Musk), a disputa com a justiça brasileira mostra como Musk se consegue subtrair ao tipo de restrições que condicionariam literalmente qualquer outro.

Seria difícil fazer o mesmo em algumas outras geografias, incluindo nos EUA e na União Europeia, em parte pela dimensão financeira destes mercados. Mas este caso não é uma particularidade do Brasil. O processo pode ser repetido noutros países. O alcance do Estado parece não ser suficiente para Musk, que orbita hoje acima da lei brasileira.