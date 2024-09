Navio mercante atingido no Iémen por projécteis desconhecidos

Dois projécteis atingiram um navio mercante a cerca de 70 milhas náuticas (cerca de 130 quilómetros) a noroeste do porto de Saleef, no Iémen, informou esta segunda-feira, 2 de Setembro, a United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO), responsável pela comunicação entre os navios mercantes e os navios de natureza militar no Oceano Índico, Mar Vermelho, Golfo de Áden e Mar Arábico. Não se sabe, neste momento, o que serão esses projécteis.

A UKMTO informou, numa nota de aviso, que o controlo dos danos estava em curso e que tinha ocorrido uma terceira explosão nas proximidades do navio, mas que não havia vítimas a bordo.

Paralelamente, a UKMTO recebeu também esta segunda-feira um relatório de um incidente ocorrido a 58 milhas náuticas (cerca de 107 quilómetros) a oeste de Hodeidah, no Iémen, estando as autoridades a realizar investigações ao caso. A explosão terá sido causada pelo ataque de um drone a um navio mercante, informou a empresa de segurança britânica Ambrey.

Os militantes houthis, alinhados com o Irão, têm lançado ataques contra a navegação internacional perto do Iémen desde Novembro, em solidariedade com os palestinianos na guerra entre Israel e o Hamas. Israel tem respondido às investidas dos houthis: ainda em Julho, o país atacou a cidade portuária de Hodeidah, controlada pelos rebeldes, em resposta a um ataque com drone que matou uma pessoa em Telavive.