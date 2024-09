“Estrangeiros à procura de drogas e sexo”: a exploração sexual comercial em Medellín

Timothy Alan Livingston foi encontrado, em Março, num quarto com duas meninas de 12 e 13 anos no Hotel Gotham, no Bairro de El Poblado, uma das áreas mais turísticas em Medellín, na região de Antioquia, na Colômbia. Um mês depois, Stefan Correia foi detido antes de apanhar um voo com destino ao país latino-americano. O homem de 42 anos está a ser investigado por vínculos a uma rede de exploração sexual de crianças entre os 9 e os 14 anos, baseada em Medellín, cita o jornal colombiano El Tiempo.

