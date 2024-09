Anéis olímpicos vão ficar para sempre na Torre Eiffel

Símbolo olímpico pendurado na Torre Eiffel para os Jogos Olímpicos de Paris vai continuar no monumento. Decisão da autarquia está a causar polémica com o Governo. Comité Olímpico deu luz verde.

É um casamento que a presidente da Câmara de Paris pretende que dure para sempre. Os anéis que compõem o símbolo oficial dos Jogos Olímpicos vão ficar permanentemente na Torre Eiffel, onde foram instalados para a celebração do evento desportivo na capital francesa. A decisão foi anunciada esta segunda-feira por Anne Hidalgo, a autarca da cidade, numa entrevista ao jornal Ouest-France.

"Quero que este espírito festivo permaneça", explicou a presidente da Câmara: "Deixa-me feliz que os franceses se tenham apaixonado novamente por Paris, depois de dez anos de críticas, a dizer-nos que seria um inferno", criticou Anne Hidalgo. "Paris nunca mais será a mesma: nas mentes dos franceses, nas mentes dos parisienses, nas mentes do mundo", acrescentou.

Os anéis que estão actualmente a ornamentar a Torre Eiffel, montados entre o primeiro e o segundo andar, a mais de 60 metros de altura, vão ser retirados para serem substituídos por outros mais leves. A decisão foi da própria Câmara de Paris depois de ter consultado o Comité Olímpico Internacional e já foi comunicada ao Presidente francês, Emmanuel Macron.

Anne Hidalgo considera "muito bonita esta ideia de combinar a Torre Eiffel, um monumento pensado para ser efémero para uma Exposição Universal, com os Jogos, um momento efémero que também terá marcado Paris e o país": "Quero que os dois continuem casados", explicou a autarca na entrevista.

Mas a decisão não está a agradar a todos. Rachida Dati, ministra da Cultura, lembrou que "a colocação dos anéis olímpicos tinha sido excepcionalmente permitido pela lei olímpica, mas a título temporário": "Antes de qualquer decisão e qualquer anúncio sobre esta matéria, é importante que sejam respeitados todos os procedimentos e consultas que visam a protecção do património", afirmou a governante num tweet.

Rachida Dati sublinhou ainda que qualquer alteração substancial ao monumento tem de ser debatida porque "a Torre Eiffel é um monumento protegido, obra de um imenso engenheiro e criador": "O respeito pelo seu gesto arquitectónico e pela sua obra exige, antes de qualquer modificação substancial, uma autorização de obra e uma avaliação de impacto, nos termos do Código do Património", defendeu a ministra.

Mas, em entrevista, Anne Hidalgo realçou que a decisão final seria sempre sua e não do chefe de Estado ou do Governo. "Como autarca de Paris, a decisão cabe-me a mim e tenho a concordância do Comité Olímpico Internacional. Por isso sim, os anéis vão ficar na Torre Eiffel", um monumento do século XIX cuja gestão está nas mãos da Câmara parisiense. Os anéis mais pesados, colocados para os Jogos Olímpicos, serão substituídos "o mais brevemente possível" e antes da chegada dos ventos mais fortes do Inverno.