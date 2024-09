Câmara de Portalegre vai investir mais de 2,1 milhões para requalificar piscina municipal

Independentemente de o projecto vir ou não a ser aprovado pelo Programa Portugal 2030, o município pretende avançar com a obra com capitais próprios.

A Câmara de Portalegre vai investir mais de 2,1 milhões de euros na requalificação da piscina municipal, encerrada desde 2018, estando nesta altura a preparar o concurso público para a adjudicação da obra, foi divulgado. Em declarações à agência Lusa, a presidente do Município de Portalegre, Fermelinda Carvalho, explicou que a autarquia apresentou uma candidatura, na sexta-feira, ao Programa Portugal 2030 para desenvolver este projecto. "Não só candidatámos a obra a fundos comunitários, como vai ser publicado o concurso público para iniciarmos a obra, que vai ter a duração de um ano", indicou. A autarca acrescentou que não pode ainda precisar quando é que a empreitada será adjudicada, mas realçou que a câmara está a dar "passos concretos para colocar a piscina à disposição das pessoas".

Segundo Fermelinda Carvalho, independentemente de o projecto vir ou não a ser aprovado pelo Programa Portugal 2030, o município pretende avançar com a obra com capitais próprios. "Não vou ficar à espera dos fundos comunitários para fazer a obra", a qual "irá avançar com verbas próprias que previ no orçamento" camarário, disse. A presidente da Câmara de Portalegre lamentou ainda que a população tenha estado, durante vários anos, privada de um equipamento que "faz muita falta à cidade", inaugurado há décadas e fechado devido ao estado de degradação em que se encontrava.

Fermelinda Carvalho recordou ainda que, desde que assumiu a gestão do município, em 2021, "uma das primeiras coisas" em que começou a trabalhar foi neste projecto, que até já tinha estudo prévio. "Os técnicos do município continuaram a trabalhar para desenvolver um projecto de arquitectura. Depois, lançámos concurso para serem externamente efectuadas as especialidades, não foi um processo simples, foi um processo complicado que demorou algum tempo, pois é um projecto grande", acrescentou.