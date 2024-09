A princesa norueguesa Märtha Louise casou-se com guru espiritual americano

A princesa norueguesa Märtha Louise​ casou-se com o seu companheiro de longa data, o guru espiritual americano Durek Verrett, neste sábado, numa cerimónia que contou com a presença do rei norueguês e de outros membros da realeza, mas que ficou marcada por aquilo que os críticos consideraram ser a comercialização do evento.

O casamento foi o culminar de três dias de festividades para homenagear Märtha Louise, 52 anos, quarta na linha de sucessão ao trono, e Verrett, 49 anos, um autodenominado xamã da Califórnia, depois de o casal ter anunciado pela primeira vez a sua relação em 2019.

Na pitoresca cidade ocidental de Geiranger, o casal foi acompanhado pela realeza da Suécia e da Noruega, bem como por amigos, influenciadores das redes sociais e celebridades norueguesas.

Märtha Louise, filha do rei Haroldo e da rainha Sónia, renunciou aos deveres reais oficiais em 2022 para perseguir mais livremente seus próprios empreendimentos comerciais, e disse que ela e Verrett se absteriam de usar quaisquer títulos reais para fins comerciais.

Mas o casal tem sido alvo de críticas por parte do Palácio e dos deputados por associarem as actividades comerciais ao estatuto real de Märtha Louise.

Num evento mediático organizado por uma empresa de bebidas em Junho, o casal apresentou um gin cor-de-rosa especial para o casamento, com o rótulo com os nomes de Märtha Louise e Verrett no verso da garrafa e um monograma cor-de-rosa inventado para a ocasião. As autoridades sanitárias norueguesas decidiram esta semana que a comercialização da bebida era inadequada.

O primeiro casamento de Märtha Louise, com o escritor norueguês Ari Behn, com quem teve três filhos, terminou em divórcio em 2017.

A cerimónia de casamento de sábado, numa grande tenda ao ar livre, foi aberta apenas aos meios de comunicação social que patrocinaram o evento e não foi transmitida pela televisão, ao contrário do primeiro casamento da princesa, em 2002, que se realizou na maior catedral do país.

Martha Louise suscitou polémica em 2007, quando anunciou que era vidente e que tinha criado uma escola para ajudar as pessoas, ensinando-as a falar com os anjos.

Verrett passa a fazer parte da família real alargada do país, tal como designada pelo Palácio, mas não do núcleo da Casa Real da Noruega, que inclui apenas o monarca e os dois seguintes na linha de sucessão ao trono, bem como os respectivos cônjuges. Ou seja, não se tornará príncipe.