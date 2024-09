“Não há comboio em King’s Cross para regressar a Hogwarts”. Fãs de Harry Potter desiludidos

Os fãs de Harry Potter continuam a seguir a tradição anual da ida à estação de King’s Cross para assistir ao anúncio da partida do comboio para Hogwarts. Mas, neste domingo, o anúncio habitual não se fez soar e a multidão que o esperava não ficou contente. Por toda a estação, no centro de Londres, ouviram-se as vaias de desagrado.

A tradição é dos livros de JK Rowling, em que anualmente o comboio Hogwarts Express partia da plataforma 9 ¾ às 11h de 1 de Setembro. Os fãs esperavam ouvir o anúncio da partida como em anos anteriores, mas desta vez não aconteceu.

Em 2023, centenas de fãs reuniram-se para assistir ao anúncio no altifalante e o serviço de comboio chegou a estar listado no ecrã onde constam todas as partidas da estação de Londres. Há também um pequeno monumento onde seria a plataforma 9 ¾, que se tornou de visita obrigatória para os fãs de Harry Potter quando visitam a cidade.

No vídeo divulgado nas redes sociais, vê-se o grupo de fãs a entoar a contagem decrescente para as 11h e logo depois a vaiar quando nada acontece. “Não há comboio em King's Cross para regressar a Hogwarts este ano — Harry Potter acabou desde 2011, pessoal”, publicou a página Wizarding News, que partilha conteúdo sobre a saga.

Harry Potter fans were left disappointed after the annual tradition of the Kings Cross Hogwarts announcement didn't happening today pic.twitter.com/5myFuDRh8e — UB1UB2 West London (Southall) (@UB1UB2) September 1, 2024

A Warner Bros Discovery, proprietária da marca Harry Potter, tinha avisado os fãs da saga para não se deslocarem até King’s Cross neste domingo e, em vez disso, para assistirem ao programa de YouTube agendado para a mesma hora com apresentação do britânico Sam Thompson. “A 1 de Setembro, os fãs são fortemente desencorajados a viajar para King's Cross, uma vez que não haverá qualquer evento, quadro de partidas ou contagem decrescente na estação”, declararam num comunicado divulgado em Julho.

A saga Harry Potter tem reunido uma legião de fãs de todas as idades nos últimos 27 anos, desde que foi publicado o primeiro livro, Harry Potter e a Pedra Filosofal, em 1997. Seguiram-se mais seis livros e o sucesso haveria de chegar aos cinemas em 2001. A saga rendeu oito filmes durante uma década protagonizados por Daniel Radcliffe, que dava vida ao pequeno feiticeiro.

Nos últimos anos, os fãs da saga têm-se afastado de J. K. Rowling pelas opiniões sobre identidade de género da autora. Em 2020, escreveu um ensaio em que declarou estar preocupada com “o novo activismo ‘trans’” e reiterado frequentemente a opinião tanto nas redes sociais como em artigos de opinião na imprensa britânica.