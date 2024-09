Médico acusado da morte de Matthew Perry está “incrivelmente arrependido”

Outro médico também acusado no caso, Salvador Plasencia, declarou-se inocente, assim como a co-arguida Jasveen Sangha, que, segundo as autoridades, era uma fornecedora ilícita da droga.

Um dos dois médicos que se encontram entre as cinco pessoas acusadas da morte por overdose de cetamina da estrela de Friends Matthew Perry foi impedido por um juiz federal, na sexta-feira, de exercer medicina e, através do seu advogado, expressou remorsos.

Mark Chavez compareceu no Tribunal Distrital dos EUA em Los Angeles para ouvir a acusação de um único crime de conspiração para distribuir ilegalmente cetamina e foi autorizado a permanecer em liberdade com uma caução de 50.000 dólares (45.200€).

Chavez já tinha assinado um acordo com os procuradores federais para se declarar culpado, o que o advogado de defesa Matt Binninger disse aos jornalistas que o seu cliente faria num processo posterior a ser agendado dentro de algumas semanas. Na sexta-feira, não foi apresentada qualquer declaração de culpa.

Como parte das condições de fiança estabelecidas pelo juiz Jean Rosenbluth, Chavez também entregou o seu passaporte e foi ordenado a não praticar medicina. Ele concordou em entregar a sua licença médica numa audiência administrativa separada no início da próxima semana, de acordo com um porta-voz do Gabinete do Procurador dos EUA.

“O meu cliente está a aceitar a responsabilidade. Está a fazer tudo o que está ao seu alcance para cooperar, para ajudar nesta situação, e está incrivelmente arrependido”, disse Binninger no exterior do tribunal.

O advogado acrescentou que o arrependimento de Chavez não se deve à celebridade de Perry, mas ao facto de “alguém que estava a tentar procurar tratamento ter morrido”.

O advogado recusou-se a discutir quaisquer pormenores do caso. Chavez, com uma expressão abatida no rosto, ficou ao lado do seu advogado, mas não fez qualquer comentário.

Outro médico acusado no caso, Salvador Plasencia, declarou-se inocente, assim como a co-arguida Jasveen Sangha, que, segundo as autoridades, era uma fornecedora ilícita da droga e era conhecida como a “rainha da cetamina”.

O assistente pessoal de Perry, Kenneth Iwamasa, que admitiu ter injectado Perry, e o alegado intermediário, que disse ter obtido a cetamina de Sangha, já se declararam culpados das acusações que lhes foram feitas.

As autoridades afirmaram que Plasencia comprou cetamina a Chavez e, em mensagens de texto enviadas a Chavez para discutir o montante a cobrar a Perry pela droga, escreveu: “Pergunto-me quanto é que este idiota vai pagar”.

Perry morreu aos 54 anos, em Outubro de 2023 devido aos “efeitos agudos” da cetamina e a outros factores que o levaram a perder a consciência e a afogar-se na sua banheira de hidromassagem, de acordo com um relatório de autópsia de Dezembro de 2023.

O actor reconheceu publicamente décadas de abuso de substâncias, inclusive durante os anos em que vestiu a pele de Chandler Bing na sitcom de sucesso dos anos 1990 Friends.