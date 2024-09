Concorrente Miss Teen acusa J.D. Vance de bullying por partilhar vídeo humilhante

Em 2007, um vídeo de Caitlin Upton no concurso Miss Teen USA tornou-se viral graças à resposta da concorrente sobre por que motivo os norte-americanos não conseguem encontrar o seu país no mapa. Agora, 17 anos depois, o vídeo foi recuperado pelo candidato republicano à vice-presidência, J.D. Vance, com Upton a responder e a condenar o bullying na Internet.

“Última hora: consegui obter a entrevista completa de Kamala Harris na CNN”, escreveu J.D. Vance no X (antigo Twitter) na legenda do vídeo de Caitlin Upton em 2007, a propósito da primeira entrevista da candidata democrata na semana passada.

Não demorou até que Upton reagisse através da mesma rede social, mostrando que não achou piada à comparação de J.D. Vance. “É uma pena que 17 anos depois isto ainda esteja a ser falado independentemente das crenças políticas. Uma coisa que eu sei é que as redes sociais e o bullying online ainda precisam de acabar”, declarou, momentos antes de apagar a conta no X.

Em causa está o vídeo de Caitlin Upton no concurso Miss Teen, quando a jovem tinha apenas 18 anos. Então, a presidente do júri, Aimee Teegarden, perguntou-lhe por que motivo 20% dos americanos não sabiam identificar o seu país no mapa-mundo. “Pessoalmente, acredito que os americanos não o conseguem fazer porque algumas pessoas na nossa nação não têm mapas”, começou por responder a concorrente da Carolina do Norte. E continuou: “Acredito que a nossa educação, como a da África do Sul, do Iraque e de todo o lado, deve ajudar os EUA, a África do Sul, o Iraque e os países asiáticos, para que possamos construir o nosso futuro.”

Apesar do apresentador do concurso, Mario Lopez, ter tentado desviar atenções da resposta de Caitlin Upton, o momento não passou despercebido na imprensa norte-americana. “Miss loura burra EUA? O nosso embaraço nacional por causa do conhecimento do mundo de uma adolescente da Carolina do Sul”, escrevia o site de notícias Salon.

BREAKING: I have gotten ahold of the full Kamala Harris CNN interview. pic.twitter.com/c6nfcJrFJy — JD Vance (@JDVance) August 29, 2024

A jovem não reagiu à polémica em 2007, mas, anos depois, contou à revista New York como o momento a perseguiu durante a vida universitária. “Vai morrer de estupidez”, terão escrito numa nota anónima enviada por correio nessa altura. Noutro bilhete entregue em casa dos seus pais diziam que desejavam que fosse “queimada viva”. A intimidação levou a que caísse numa depressão profunda. “Tive alguns momentos muito negros em que pensei em suicidar-me. O facto de ter uma família e amigos fantásticos ajudou-me muito”, relatou em 2015.

Agora, Caite — como é conhecida pela família e amigos — trabalha como consultora imobiliária e tem dois filhos. Em 2020, foi uma das apoiantes da candidatura de Donald Trump à Casa Branca, defendendo-o inclusive quando alegou que teria sido fraude eleitoral a levar à vitória de Biden — o que ainda torna mais surpreendente a publicação recente de J.D. Vance.

Depois do ressurgimento do vídeo que levou a que Upton apagasse a conta no X, J.D. Vance reagiu numa entrevista à CNN encorajando a ex-modelo a rir do assunto em vez de ficar ofendida com “um meme de 20 anos”. E garantiu que não pedirá desculpa por uma partilha “parva”: “É possível divertirmo-nos enquanto argumentamos com o povo americano sobre como melhorar as suas vidas. Não vou pedir desculpa por ter publicado uma piada — mas desejo o melhor para a Caitlin e espero que ela esteja bem.”

Contudo, nem todos os seguidores acharam piada ao “meme” partilhado pelo republicano. "Diz-me que odeias mulheres sem me dizeres que odeias mulheres", escreve um utilizador. E outro afiança: "Sabes que a Miss SC é republicana, certo?"

Durante a campanha presidencial, J.D. Vance não tem estado isento de polémica sobretudo no que toca às mulheres. Recentemente, ressurgiu um vídeo de 2021 em que Vance declarava que os EUA estão a ser geridos por “senhoras dos gatos que se sentem infelizes com as suas próprias vidas e com as escolhas que fizeram e, por isso, querem tornar o resto do país infeliz também”. As declarações geraram revolta nas redes sociais com Jennifer Aniston a liderar as críticas. “Não consigo acreditar que este é um potencial vice-presidente dos Estados Unidos”, lamentou a actriz.