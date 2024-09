Das bebidas pagas ao vestido da noiva: cinco pormenores do casamento da princesa Märtha Louise

A filha do rei da Noruega casou-se com o guru espiritual norte-americano Durek Verrett no sábado, 31 de Agosto, no luxoso Hotel Union, em Geiranger.

Foi o casamento real mais mediático do ano. A princesa Märtha Louise​ da Noruega casou-se com o xamã norte-americano Durek Verrett numa grandiosa cerimónia, que contou não só com a presença dos reis Haroldo V e Sónia, mas também da restante realeza e até de algumas celebridades de Hollywood. A cobertura do evento ficou a cargo da revista Hello, o que não ficou isento de críticas por parte dos noruegueses que acusam a princesa de tentar comercializar o enlace. Eis os detalhes do casamento que movimentou a pitoresca vila de Geiranger​.

Os votos de casamento

Perante 350 convidados, a pastora Margit Louise Holte oficializou a cerimónia, em que os noivos trocaram votos curtos, mas emocionados. “Prometo ouvir sempre a vossa sabedoria. Prometo ter sempre espaço para ti e para as tuas filhas e ouvi-las também. Prometo amar-te até ao meu último suspiro”, declarou Durek Verrett.

Entre lágrimas, a noiva respondeu-lhe: “Prometo amar-te com todo o meu coração. Prometo assumir a responsabilidade pelas minhas emoções. Prometo amar-te porque sei que tu sabes que as minhas filhas estão em primeiro lugar. E prometo que caminharei contigo o melhor que puder, porque estamos sempre mudados, embora sejamos sempre os mesmos. Porque somos sempre o passado, o presente e o futuro num só.”

O momento foi captado apenas pelas câmaras da imprensa oficial, depois de a cerimónia ter começado com mais de uma hora de atraso. Todos os convidados estavam proibidos de fazer qualquer registo com o seu telemóvel e só mais tarde os noivos posaram para os fotógrafos e para os cidadãos que aguardavam no exterior do Hotel Union, mostrando as alianças em ouro.

Foto Os noivos à chegada da festa de casamento EPA/HEIKO JUNGE NORWAY OUT

O vestido da noiva

É o segundo casamento de Märtha Louise, mas nem por isso a noiva optou por um vestido mais sóbrio. A princesa de 52 anos elegeu um vestido de cetim repleto de pétalas em relevo acompanhado de véu em tule com o monograma dos noivos bordado e um vistoso bouquet de flores em rosa — o mesmo tom de rosa que utilizaram as madrinhas do casamento, as suas amigas mais próximas e a irmã de Durek, Angelina.

A criação para a noiva ficou a cargo da norueguesa Tina Steffenakk Hermansen, que tem um atelier de noivas em Oslo. O vestido de noiva tinha, ainda, uma cauda amovível de três metros que Märtha Louise usou apenas para a cerimónia de casamento numa tenda montada nos jardins do hotel. A volumosa saia tinha também algumas aplicações das flores que adornavam o corpo do vestido com decote em V.

Para o serão de festa, a noiva retirou a saia mais volumosa e ficou apenas com o vestido de corte mais esguio. O noivo manteve o smoking Charles & Ron completado com uma faixa dourada na zona da cintura.

Foto As alianças de casamento EPA/HEIKO JUNGE NORWAY OUT

Não passou despercebida a tiara escolhida pela princesa, depois de vários meses de especulação sobre se podia usar tiara para o casamento, visto que não era um enlace oficial — Märtha Louise (Marta Luísa) abandonou os deveres reais em Novembro de 2022, após anunciar o noivado com o polémico guru espiritual.

A filha dos reis escolheu, contudo, uma das peças mais especiais da sua colecção: um diadema oferecido pelo avô, o rei Olavo V da Noruega, quando ela celebrou 18 anos, em Setembro de 1989. A peça é recortada com motivos florais, centenas de diamantes e pequenas pérolas.

Foto As filhas da noiva: Maud Angelica Behn, Emma Tallulah Behn e Leah Isadora Behn EPA/CORNELIUS POPPE NORWAY OUT

As filhas da noiva

Mas Märtha Louise não foi a única protagonista do dia. As três filhas da princesa — Maud, de 21 anos, Leah de 19, e Emma, ​​​​de 15 — estiveram ao lado da mãe para a apoiar e usaram vestidos a combinar em cetim-champanhe desenhados pelo criador norueguês Rikke Boe.

Aliás, ao contrário da tradição em que é o pai a levar a noiva ao altar, foi a mais velha, Maud Angelina, a acompanhar a mãe e a entregá-la a Durek Verrett. A revista Hello descreve o momento como “emocionante”, detalhando que alguns convidados “derramaram uma lágrima” assim que viram Märtha Louise de mão dada com a filha.

E a noiva fez questão de frisar que as filhas serão sempre a sua prioridade e, logo depois, vem o marido, Durek. Antes do enlace, o norte-americano também tinha falado da proximidade às enteadas. “Para namorar uma mulher com filhos, é preciso ser responsável. Se não der certo, não é justo para com eles. Eu queria ter a certeza de que nos daríamos bem, então passei um tempo com elas”, contou. “Como casal, a nossa prioridade são os filhos. Vêm sempre em primeiro lugar”, insistiu, recordando que incluiu três diamantes no anel de noivado de Märtha em alusão às filhas.

Maud, Leah e Emma são fruto do casamento de Märtha Louise com o escritor Ari Behn, de quem se divorciou em 2017. Em 2019, o pai das três raparigas acabaria por se suicidar.

Foto Os reis Haroldo e Sónia, acompanhados do príncipe Haakon e da princesa Mette-Marit, a princesa Ingrid Alexandra e o príncipe Magnus EPA/CORNELIUS POPPE / POOL NORWAY OUT

Os convidados

Os convidados mais ilustres foram os reis da Noruega, que confirmaram a sua presença de antemão, mas pediram para não serem fotografados para o exclusivo da revista Hello, nem filmados para a Netflix, que também acompanhou o evento. Haroldo V e a rainha Sónia posaram apenas para uma fotografia oficial no navio Norge, onde ficaram hospedados, antes da cerimónia de casamento, acompanhados do filho Haakon, da nora Mette-Marit e dos netos, Ingrid Alexandra e Magnus.

Haroldo e o príncipe Haakon usaram smoking, traje formal que era exigido. Contudo, a rainha Sónia, a princesa Mette-Marit, a princesa Ingrid Alexandra e o príncipe Magnus usaram o traje típico da Noruega, o bunad, para a cerimónia de casamento. Mais tarde, para a festa, vestiram-se como os restantes convidados.

A irmã do rei, a princesa Astrid, de 92 anos, também marcou presença, numa cadeira de rodas. Quem esteve ausente foi o filho mais velho de Mette-Marit, Marius Borg Høiby, de 27 anos, fruto de uma relação anterior, que enfrenta acusações judiciais por agressão.

Foto A princesa Victoria da Suécia e o marido Daniel NTB/Cornelius Poppe via REUTERS

Entre os 350 convidados, destacaram-se, ainda a princesa Victoria da Suécia, acompanhada do marido, o príncipe Daniel, e do irmão, o príncipe Carl Philip, e da cunhada, Sofia. Dos Países Baixos, marcaram presença o príncipe Constantijn e a mulher, Laurentien. De ainda mais longe: os príncipes Kunle e Keisha, da Nigéria, e Sarah Culberson, princesa da Serra Leoa.

De Hollywood, onde o noivo é conhecido como guia espiritual de celebridades, veio a actriz Gwyneth Paltrow, que Durek Verrett descreve como sua “irmã da alma”, tal como Cynthia Bailey, conhecida por ser estrela do reality show Real Housewives of Atlanta.

Foto Os noivos na varanda do hotel EPA/HEIKO JUNGE NORWAY OUT?

As polémicas do casamento

A vertente espiritual do casal tem sido uma das muitas polémicas da relação anunciada em Maio de 2019. “Sim, estávamos destinados a encontrar-nos antes de nascermos”, defende Märtha Louise, que afirma acreditar que ambos se conheceram no Egipto noutra vida, há milénios.

A imprensa nacional da Noruega escrutinou a relação ao longo dos últimos anos e o passado de Durek Verrett foi frequentemente manchete. O xamã, que diz ter previsto o 11 de Setembro, não tem uma reputação isenta de escândalos no que toca também à vida romântica: é bissexual e manteve uma relação com Hank Greenberg durante oito anos, que terminou com acusações de violência e manipulação. Antes, em 2005, tinha sido casado com a checa Zaneta Marzalkova, que acusou de ter contraído matrimónio para obter autorização de residência nos EUA.

Depois de Märtha Louise se ter afastado da casa real norueguesa, o escrutínio não diminuiu e a preparação do casamento também foi frequentemente notícia, sobretudo por a princesa estar a associar o estatuto real a actividades comerciais. Num evento mediático organizado por uma empresa de bebidas em Junho, o casal apresentou um gin cor-de-rosa especial para o casamento, com o rótulo com os nomes de Märtha Louise e Verrett no verso da garrafa e um monograma cor-de-rosa inventado para a ocasião. As autoridades sanitárias norueguesas decidiram esta semana que a comercialização da bebida era inadequada.

Foto A tenda do casamento EPA/HEIKO JUNGE NORWAY OUT

A própria divulgação do casamento foi motivo de polémica, uma vez que a imprensa norueguesa foi impedida de entrar, depois de o exclusivo ter sido vendido à Hello. Sabe-se que uma equipa de filmagens da Netflix também acompanhou os festejos ao longo de três dias e poderá estar a ser preparado um documentário sobre o casal.

Ainda assim, o site de notícias VG divulgou fotografias da decoração do casamento na véspera do enlace. As imagens, onde se vê a tenda decorada com flores rosas e tolhas de mesa pretas, terão sido enviadas por um hóspede do Hotel Union, que entrou na tenda e captou as fotografias sem saber que se tratava do casamento da princesa.

Há outro motivo de polémica. Os 350 convidados não só tiveram de pagar pelo seu alojamento, que custou, em média, 32 mil coroas norueguesas (cerca de 2700 euros), mas também não estavam incluídas as bebidas durante a festa, avança o SE og HØR. No dia anterior ao casamento, foram entregues cinco senhas para bebidas alcoólicas, sendo que as restantes teriam de ser pagas no bar durante o jantar de casamento e a respectiva festa, que terminou às 3h.