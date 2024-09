US Open: os “detalhes” afastaram Borges e Cabral do torneio de pares

O par português composto por Nuno Borges e Francisco Cabral foi afastado nos oitavos-de-final do Open dos EUA por Jordan Thompson e Max Purcell, sétimos cabeças de série. O número um português entende que alguns detalhes fizeram a diferença.

Nuno Borges, que vai jogar hoje (19h) a quarta ronda de singulares com o russo Dannil Medvedev (quinto do ranking ATP), e o amigo e compatriota Francisco Cabral cederam diante dos vice-campeões de Wimbledon em dois sets, com os parciais de 7-6 (7-3) e 6-3, ao fim de 1h27m de um encontro disputado no Grandstand.

"Certamente não estava tão fresco e isso pode ter pesado em alguns momentos. Senti mais dificuldades na resposta, se calhar não estava tão ágil como gostaria de estar e tão felino como nos encontros anteriores, mas é normal. Não tive assim tanto tempo para recuperar do encontro [de sábado]. Às vezes, são esses pequenos detalhes que fazem toda a diferença num encontro de pares", explicou o maiato, em declarações à Lusa.

Na véspera do duelo com os australianos, Borges havia travado uma dura batalha, na competição de singulares, com o checo Jakub Mensik, levando a melhor depois de salvar três "match points" para vencer em cinco partidas e estrear-se nos oitavos-de-final do último "major" da temporada.

Apesar da eliminação da primeira dupla 100% nacional a passar duas eliminatórias num torneio do Grand Slam, Nuno Borges fez um balanço positivo. "Acho que foi uma boa participação. Conseguimos uma grande vitória, não só na primeira ronda, mas especialmente na segunda e há algum tempo que não jogávamos assim tão bem. Acho que estamos no bom caminho", completou.