Transferência milionária de Galeno abortou. E o FC Porto não gostou

Nas últimas horas do mercado de transferências, o FC Porto esteve muito próximo de juntar, aos últimos reforços que assegurou, uma venda milionária. Wenderson esteve com um pé na Arábia Saudita, mas o negócio ruiu inesperadamente e os "dragões" vão fazer chegar o descontentamento às autoridades desportivas.

O interesse do Al Ittihad em Galeno acentuou-se nos últimos dias e o emblema saudita, que já tinha feito uma oferta de 40 milhões de euros pelo passe do extremo, elevou a parada para 50 milhões. Um valor praticamente irrecusável e que seria um bálsamo para os cofres portistas, numa altura de francas dificuldades financeiras.

O contrato já estaria preparado, com duração até 2029, e o jogador pronto para seguir viagem, mas a transferência acabaria por abortar. Isto porque o Al Ittihad encontrou entretanto no neerlandês Steven Bergwijn uma alternativa mais económico, e assegurou o avançado por 21 milhões de euros.

Ora, desagradado com o rumo da operação, o FC Porto tomou posição. "A propósito da transferência gorada do atleta Wenderson Galeno para o Al-Ittihad, o FC Porto informa que irá enviar uma comunicação para o chairman do referido clube e para o chairman da Liga da Arábia Saudita, dando nota do profundo desagrado pela forma como o processo foi conduzido e abortado após se ter chegado a um acordo total entre os clubes e o atleta".

Neste cenário, Galeno vai continuar de "azul e branco", mas contará, a partir de agora, com a concorrência de Francisco Moura (contratado ao Famalicão nesta segunda-feira, por cinco milhões de euros) na luta pelo corredor esquerdo.