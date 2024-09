Sporting contrata Harder, o plano C para plano B a Gyökeres

Com a saída de Paulinho para o México, Rúben Amorim ganha finalmente uma opção para competir com Rodrigo Ribeiro pelo lugar de plano B a Gyökeres.

O Sporting queria um plano B para o avançado Viktor Gyökeres. Para isso, montou um plano A, que falhou, um plano B, que também falhou, e um plano C, que teve sucesso. Esse plano C para ser o plano B de Gyökeres chama-se Conrad Harder e foi confirmado nesta segunda-feira como reforço do clube “leonino”.

Depois de falhar as contratações de Ioannidis, a prioridade, e Vítor Roque, a alternativa, o Sporting virou-se para um nome menos consagrado, mas com potencial futebolístico e financeiro, já que chega com meros 19 anos e vindo de um mercado escandinavo cada vez mais valorizado.

E 19 é o número-chave em tudo isto, porque é nos 19 milhões de euros que fica o valor da transferência do jovem avançado que chega do Nordsjaelland.

"Adicionalmente, o FCN ficou com o direito a receber o montante correspondente a 20% (vinte por cento) da mais-valia de uma futura transferência, sendo que essa percentagem poderá ser reduzida para até 10% (dez por cento), por opção da Sporting SAD ou em função da concretização de determinados objectivos desportivos de natureza individual e colectiva até ao montante máximo variável de €3.000.000,00 (três milhões de euros)", explicam os "leões".

Harder marcou sete golos em 32 jogos na última temporada e, no arranque de 2024/25, leva dois golos e três assistências em sete jogos.

