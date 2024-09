Scottie Scheffler encerra época histórica com vitória na FedEx Cup

O norte-americano Scottie Scheffler fechou com a vitória na corrida da FedEx Cup aquela que foi uma das melhores épocas individuais de sempre na alta-roda do golfe mundial.

O triunfo do texano de 28 anos no Tour Championship – que decorreu entre quinta-feira e domingo no East Lake Golf Club, em Atlanta na Geórgia – foi o sétimo que obteve em 2024 no PGA Tour – e a estes há que juntar ainda a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Paris.

Foi a melhor temporada ano por parte de um jogador desde que Tiger Woods venceu oito vezes em 2006, incluindo seis títulos consecutivos e dois majors. Woods tinha sido precisamente o último a vencer sete vezes no circuito, no ano seguinte, em 2007.

“Esta é uma semana desafiante”, disse Scheffler na cerimónia de entrega do troféu. “Estou exausto agora.”

Acrescentaria mais tarde: “Sinto que vivi uma vida inteira neste único ano.”

Antes do êxito de ontem em Atlanta, Scheffler vencera quatro dos oito Signature Events (torneios de estatuto elevado, com fields reduzidos e prémios superiores), o Masters pela segunda vez em três anos e tornou-se o primeiro a revalidar o título no Players Championship, o “quinto” major do golfe.

“Meti muitos putts este ano quando mais precisava”, explicou. “Penso naquele putt para ganhar o Memorial, penso nos putts que fiz durante a semana no Players e nos putts que concretizei nos segundos nove buracos nos [Jogos] Olímpicos. Meti putts quando mais precisava este ano – e é por isso que estou sentado aqui com muitas vitórias, em vez de só algumas.”

Tudo mudou para ele quando, para o Arnold Palmer Invitational, no início de Março, mudou o tipo de putter que utilizava, eliminando aquela que era a sua principal fraqueza competitiva, aquela que o impedia de mostrar o seu real valor: o jogo nos greens.

A partir desse momento, passou a ser um jogador dominante. O Arnold Palmer Invitational, no Bay Hill Club & Lodge, em Orlando, Flórida, foi o primeiro título que averbou em 2024. É um dos Signature Events do PGA Tour.

Os outros três Signature Events que venceu foram o RBC Heritage, a 21 de Abril, no Harbour Town Golf Links, Carolina do Sul; O Memorial Tournament, a 9 de Junho, no Muirfield Village Golf Club, Ohio; e o Travelers Championship, a 23 de Junho, no campo TPC River Highlands, Connecticut.

Já a proeza no Players Championship foi obtida no campo de sempre nas últimas década, o TPC Sawgrass em Ponte Vedra Beach, Flórida.

A vitória no RBC Heritage foi na semana seguinte à obtida no Masters Tournament, o único dos quatro majors que se joga sempre no mesmo palco, o do Augusta National Golf Club, em Augusta, nesta mesma Geórgia onde ele se sagrou campeão da FedEx Cup.

Desde 2019, o Tour Championship começa com as designadas starting strokes, uma tabela da FedEx Cup pré-determinada por pancadas após o BMW Championship, a substituir o sistema por pontos que até aí vigora.

Desde então, o vencedor do Tour Championship passou a ser também o vencedor do campeonato da FedEx Cup, quando antes, desde a criação desta em 2007, podia haver (e houve em algumas ocasiões) dois vencedores distintos.

Os dois títulos foram fundidos para eliminar a confusão derivada de haver um vencedor do Tour Championship e um vencedor da FedEx Cup. No entanto, não deixa o Tour Championship de contar como mais um título para o palmarés dos jogadores.

Para Scheffler, foi o sétimo triunfo de 2024 e o 13.º da sua carreira no PGA Tour, iniciada em 2020, vindo do satélite do Korn Ferry Tour.

A FedEx Cup, essa, não conta como torneio, é o campeonato global da época. É um ornamento de diamante.

Pelo terceiro ano consecutivo, Scheffler partiu para o Tour Championship (um campo de Par 71) como líder da classificação, o que lhe deu um abono de pancadas de 10 abaixo do Par.

E desta vez não deixou escapar o troféu, apesar de no seu encalço, com -8, seguir aquele que foi o segundo melhor de 2024, o californiano Xander Schauffele.

Nas quatro voltas regulamentares, em termos absolutos, Scheffler foi o terceiro melhor entre os 30 finalistas, com resultados de 65-66-66-67 e um total de 264 (-20).

No acumulado somou assim -30, ganhando com quatro shots de vantagem sobre o californiano Collin Morikawa. Este havia começado o Tour Championship no sétimo posto da FedEx Cup, com -4, e revelou-se o melhor nos quatro dias somando 262 (-22), para ser o vice-campeão com -26.

O também californiano Sahith Teegala foi o segundo melhor absoluto com 263 (-21), acabando no terceiro lugar com -24.

No final de cada uma das quatro jornadas, Scheffler manteve-se sempre na frente, nunca com uma vantagem inferior a quatro shots sobre Collin Morikawa, o vice-líder em cada um delas.

A diferença entre os dois chegou a ser de sete pancadas decorridos os três primeiros buracos de domingo, mas reduziu-se para duas quando Scheffler fez uma sequência de bogey-bogey nos 7 e 8.

No entanto, a reacção deste foi imediata, com três birdies sucessivos nos 9, 10 e 11. Nessa altura dissiparam-se as dúvidas que ainda pudessem haver. Uma determinação e uma força mental incríveis.

O triunfo no Tour Championship e na FedEx Cup valeu a Scheffler um prémio de 25 milhões de dólares, a juntar aos $29,2 milhões dos prémios auferidos mediante o seu desempenho em campo. A estas verbas há que juntar os $8 milhões de bónus por ter sido o primeiro na época regular da FedEx Cup, antes dos três eventos dos play-offs. O seu total pecuniário em 2024 foi assim de $62,2 milhões.

Líder do ranking mundial de forma ininterrupta desde 21 de Maio do ano passado, num total de 68 semanas e para um acumulado de 103, Scheffler é já o quinto jogador com mais tempo no topo desta tabela, que foi criada em 1986.

Neste capítulo, à sua frente estão apenas Tiger Woods (683), o australiano Greg Norman (331), o norte-americano Dustin Johnson (135) e o norte-irlandês Rory McIlroy (122).

Até onde chegará aquele que está hoje num patamar acima dos outros? Para já, será preciso esperar por 2025.

