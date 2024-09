Paralímpicos: Filipe Marques termina em quarto na estreia no triatlo

A 40 segundos do bronze, Filipe Marques assume-se satisfeito, apesar de ter passado a prova “a olhar para as medalhas”. Este é o oitavo diploma para Portugal.

O português Filipe Marques terminou esta segunda-feira na quarta posição, a 40 segundos do bronze, a prova de triatlo PT5 dos Jogos Paralímpicos Paris 2024, adiada no domingo devido à má qualidade da água do rio Sena.

Na estreia lusa em competições paralímpicas de triatlo, Filipe Marques, que conseguiu um diploma, terminou com o tempo total de 59m59s, a 40 segundos do alemão Martin Schulz (59m19s), que conseguiu a medalha de bronze.

O norte-americano Chris Hammer, que foi o único a terminar abaixo dos 59 minutos (58m44s), sagrou-se campeão paralímpico e o brasileiro Ronan Cordeiro (59m01s) conquistou a prata.

Filipe Marques, que tem um problema de mobilidade num dos pés, mostrou-se satisfeito com a classificação, que garantiu o oitavo diploma para Portugal, mas assumiu que passou a prova a "olhar para as medalhas".

"O meu objectivo era fazer top 5, mas claro que estava a olhar para as medalhas, fiquei a 40 segundos, nunca fiquei assim tão perto. Tenho que ficar satisfeito com o quarto lugar, mas, obviamente, gostava muito de ter chegado ao terceiro", assumiu no final da prova, disputada junto à Ponte Alexandre III, em Paris.

Apesar de ter sido o mais rápido nos 750 metros de natação, em que cronometrou 10m37s, o triatleta português admitiu que esperava ganhar mais tempo nesta parte de prova.

"Tentei fazer aí as diferenças, porque esse é o meu segmento mais forte, mas não consegui ganhar o tempo que queria. Gostava de ter começado na bicicleta com maior vantagem, não foi possível. Para cá a corrente não ajudou nada", explicou o atleta do Sporting.

Depois da prova de 20 quilómetros, na qual cronometrou 42m11s e "caiu" para o quinto lugar, Filipe Marques fechou a participação com os cinco quilómetros de atletismo: "A corrida é o meu segmento menos forte, comecei a correr em quinto, consegui chegar a quarto, tive sempre em vista o terceiro lugar, mas não consegui".

Com um diploma paralímpico em Paris 2024, Filipe Marques aponta já a Los Angeles 2028, mas lembra que a época ainda não acabou, assumindo que ainda pode "fazer muitas coisas boas".

"Daqui a três semanas, tenho o Campeonato da Europa e, daqui a um mês e meio, termina o Campeonato do Mundo. Ainda posso fazer muitas coisas boas esta época, e só depois disso começo a pensar nos próximos objectivos, que, como é óbvio, passam por Los Angeles 2028", afirmou.

Os Jogos Paralímpicos Paris 2024 marcam a estreia de Portugal nas modalidades de triatlo e powerlifting.

Em Paris 2024, a comitiva portuguesa, composta por 27 atletas, segue com um total de três medalhas — duas de ouro e uma de bronze — e oito diplomas.