Lateral Francisco Moura assina pelo FC Porto até 2029

Aos 25 anos, Francisco Moura é reforço dos “dragões”, contratado ao Famalicão por cinco milhões de euros. O clube anunciou também nesta segunda-feira a assinatura de contrato até 2029.

Com projecção ofensiva, técnica no um contra um e qualidade no cruzamento, o jogador destaca-se sobretudo pela capacidade no ataque. E só uma lesão grave atrasou o desenvolvimento de um jogador que há muitos anos era apontado como um dos laterais portugueses mais promissores. Em teoria, Moura é um defesa mais completo, mesmo não tendo a velocidade e o um contra um de Galeno, um extremo puro.

Francisco Moura assinou por cinco temporadas com uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros e vai vestir o número 74, o mesmo usava no Famalicão.

O FC Porto, que adquire 100% dos direitos económicos por cinco milhões de euros, suportará também o mecanismo de solidariedade em mais uma operação sem encargos com serviços de intermediação.