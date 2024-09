Benfica vende Marcos Leonardo, que valorizou 22 milhões em oito meses

O avançado brasileiro Marcos Leonardo, contratado pelo Benfica em Janeiro por 18 milhões de euros, é reforço dos sauditas do Al Hilal, treinados por Jorge Jesus, informou o clube nesta segunda-feira.

O futebolista, que chegou à Luz em Janeiro de 2024, tinha contrato com as "águias" até 2029 e uma cláusula de rescisão na ordem dos 150 milhões de euros, tendo o clube informado que foi vendido pelo valor de 40 milhões de euros. Em oito meses, o Benfica conseguiu uma valorização de mais de 20 milhões por um jogador que não conseguiu sequer fixar-se como titular.

"Mais se informa que o Al Hilal irá suportar os custos com o mecanismo de solidariedade, os encargos com serviços de intermediação correspondem a 10% do valor de alienação dos direitos do jogador e o Santos FC terá direito a receber uma mais-valia de 10% sobre a transferência do referido jogador, calculada após deduzir o valor de aquisição dos direitos do jogador e os serviços de intermediação", pode ainda ler-se na comunicação.

Marcos Leonardo, de 21 anos, chegou a meio da última época para colmatar lacunas na frente do ataque "encarnado", mas o avançado não fez mais do que quatro jogos a titular, sendo utilizado 17 vezes como suplente.

O avançado, que marcou sete golos, teve dificuldade em impor-se na equipa treinada pelo alemão Roger Schmidt, que esta época já emprestou Casper Tengstedt ao Hellas Verona, manteve Arthur Cabral e contratou o grego Pavlidis e o suíço Amdouni.

"Foi uma honra vestir a camisola do Benfica. Foi um período curto, mas de grande aprendizagem e crescimento. Levarei com carinho esses meses e estarei sempre na torcida. Obrigado! Carrega, Benfica!", publicou o jogador no seu Instagram.