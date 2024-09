Terça na TV: à bola com Hope Solo e as piadas de Phil Wang

CINEMA

O Homem Que Matou Liberty Valance

Star Movies, 19h12

Western de John Ford em torno de Tom Doniphon (John Wayne), o velho bom gigante, de voz arrastada e tom empedernido; Ranse Stoddard (James Stewart), o herói inesperado; e o vilão Liberty Valance (Lee Marvin). Quando o filme começa, dois deles estão mortos e Stoddard conta a um jornalista, como ficou conhecido como “o homem que matou Liberty Valance”, o criminoso mais temido das redondezas. O filme ganhou o Óscar de melhor guarda-roupa em 1963.

Filomena

Cinemundo, 21h

Irlanda, 1952. Numa sociedade profundamente conservadora, a jovem Philomena engravida. É enviada para um convento e forçada a dar o filho para adopção. Cinquenta anos (e muitas tentativas de reencontrar a criança) depois, conhece Martin Sixsmith, um jornalista que se interessa pela sua história.

Baseado num caso real, relatado pelo próprio Sixsmith, Filomena tem realização de Stephen Frears e argumento de Steve Coogan e Jeff Pope. Teve quatro nomeações para os Óscares: melhor filme, argumento adaptado, actriz principal (Judi Dench) e banda sonora original.

É neste tom que arranca o especial Histórias Verídicas, um ciclo de sessões duplas exibidas nas terças de Setembro, sempre a partir desta hora. Hoje também passa, às 22h40, Estado Livre de Jones, de Gary Ross. Protagonizado por Matthew McConaughey, conta a história de Newton Knight, que na década de 1860 se revoltou contra o Exército Confederado da Guerra Civil Americana e tentou fundar o seu próprio estado independente e multicultural.

O especial prossegue com Segredos Oficiais e Matem o Mensageiro (dia 10), Amor de Improviso e O Meu Amigo Dahmer (dia 17), A Minha Semana com Marilyn e Tudo pela Justiça (dia 24).

127 Horas

Hollywood, 21h30

A história de sobrevivência do montanhista norte-americano Aron Ralston que, em 2003, enquanto escalava no Utah, ficou preso numa ravina com o braço esmagado sob uma rocha. Durante 127 longas horas, num lugar deserto e isolado, passou em revista toda a sua vida evocando amigos, relações amorosas e familiares em mensagens de despedida gravadas com a câmara que trazia consigo.

Realizado por Danny Boyle e baseado no livro de Ralston Between a Rock and a Hard Place, o filme foi nomeado para seis Óscares, incluindo melhor filme, actor (James Franco) e argumento adaptado.

DOCUMENTÁRIOS

Hope Solo vs. Futebol dos EUA

Netflix, streaming

Estreia. Dirigido por Nina Meredith, documenta o trajecto de Hope Solo, a menina de Richland (EUA) que sonhou ser futebolista e acabou por se transformar numa das melhores guarda-redes da história. Foi um percurso atribulado desde a infância, passada no seio de uma família pobre e disfuncional.

A imprensa, fascinada pela sua “excentricidade” e pelo comportamento errante, acompanharia à lupa a sua atracção pelo abismo, a sua tendência para a vida boémia, as histórias de dependência, prisão, doping e dificuldade em lidar com os píncaros da fama. E também daria conta do importante contributo da voz de Solo para causas como o feminismo, a igualdade salarial ou a luta contra o assédio e a violência doméstica.

Desejo Duplo: O Mestre e a sua Musa

RTP2, 22h53

É antiga a relação entre o realizador Pedro Almodóvar e Antonio Banderas, o seu “actor-fetiche”, que em 2019 até deu vida a um alter ego do cineasta, no filme Dor e Glória. A ligação começou há mais de quatro décadas e teve momentos tão profícuos como tumultuosos. Este documentário de Nathalie Labarthe analisa o percurso conjunto das duas estrelas espanholas do cinema, enquadrado pelos filmes que os juntaram e tendo como pano de fundo as mudanças históricas por que o país deles foi passando.

COMÉDIA

Wang In There Baby!

Netflix, streaming

Phil Wang estreia o seu novo especial de stand-up, de visual aprimorado por um bigode mais ou menos provisório e sem manifestar medo de “piadas tontas” (elas estão de volta, afiançou ao The Guardian). O espectáculo foi gravado no icónico Shakespeare’s Globe, em Londres, e versa sobre “arroz requentado, a inteligência do polvo e a importância de verificar os factos”, adianta a sinopse.