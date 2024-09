AnaMary Bilbao vence prémio Aquisição Fundação EDP/MAAT do festival FUSO

A 16.ª edição do Festival Internacional de Videoarte de Lisboa terminou no domingo.

A artista AnaMary Bilbao venceu, com Prelude, o prémio Aquisição Fundação EDP/MAAT do FUSO — Festival Internacional de Videoarte de Lisboa, cuja 16.ª edição terminou no domingo.

Além de AnaMary Bilbao, foram ainda distinguidos João Francisco Correia, com uma menção honrosa por Run, Snail, Run, e Joana Lourenço, com o prémio Incentivo Duplacena (escolha do público) por Anthropological Bunker, segundo a organização do Fuso.

Os vencedores foram seleccionados a partir de um lote de 12 finalistas — que vivem e trabalham em Portugal, ou são de nacionalidade portuguesa —, escolhidos entre as 245 candidaturas recebidas ao festival.

Este ano o FUSO aconteceu sob o tema "Resistência, mais uma vez" e a organização desafiou quatro artistas e curadores a desenharem a programação do festival: Bruno Zgraggen (Suíça), Laila Hida (Marrocos), Lori Zippay (Estados Unidos) e Marie Voignier (França).

Até domingo foram apresentadas dezenas de obras de videoarte de artistas nacionais e estrangeiros, em sessões ao ar livre em jardins e claustros de Lisboa, como o Museu Nacional de Arte Contemporânea — Museu do Chiado, o Palácio Sinel de Cordes ou o Museu da Marioneta.—